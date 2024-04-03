Стрічкового хробака вперше виявили у бурштині віком 99 мільйонів років (фото)

Палеонтологи з Нанкінського інституту геології та палеонтології (Китай) спільно з колегами з Німеччини та М'янми виявили унікальну знахідку – викопні залишки стрічкового хробака, що зберігся в бурштині віком 99 мільйонів років.

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Це перший випадок виявлення скам'янілості стрічкового хробака, що дає цінну інформацію про ранню еволюцію цих паразитів, повідомляє The journal Geology.

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Стрічковий хробак був знайдений на півночі М'янми. Його довжина становить 9,81 мм, а ширина – 0,16 мм. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geology, він схожий на сучасних цестод з групи Trypanorhyncha, які паразитують на рибах та акулах.

Вчені вважають, що хробак потрапив у смолу, коли його хазяїн – ймовірно, риба – опинився на березі під час припливу або шторму. Згодом смола застигла, зберігши щупальце паразита на 100 мільйонів років.

Це відкриття має велике значення для розуміння еволюції стрічкових хробаків. До цього найдавнішими відомими скам'янілостями цих паразитів були яйця, виявлені в копроліті акули з пермського періоду.

Окрім стрічкового хробака, в бурштині також знайшли трихоми папоротей, личинку комахи та піщинки. Це свідчить про те, що смола застигала на березі водойми.

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