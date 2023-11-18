Слонову кістку із зображенням сфінкса, якій 2800 років, знайшли у Туреччині (фото)

Археологи в Туреччині знайшли вишуканий бивень слона віком 2800 років у місці, яке колись могло бути "центром влади" залізного віку.

На різьбі зі слонової кістки зображено міфічного сфінкса – людську голову на тілі крилатого лева – а також зображення справжнього лева та двох високих рослин, які можуть символізувати міфічне "дерево життя".

Хоча твір мистецтва датується залізним віком, його знайшли в археологічному шарі над набагато старшим містом – покинутою хетською столицею бронзового віку Хаттуса, пише Інформаційний бюлетень Live Science.

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За словами Андреаса Шахнера, археолога з Німецького археологічного інституту, який керував розкопками в Хаттусі з 2006 року, артефакт показує, що поселення залізного віку на цьому місці було важливим місцем, хоча воно було засноване після того, як хети покинули місто приблизно в 1200 р. до н.е., під час того, що відомо як крах пізньої бронзової доби.

"Можна сказати, що це місце вже не було маленьким містом, а більш важливим місцем, можливо, центром влади", – сказав Шахнер.

Артефакт має довжину близько 30 сантиметрів та 10 см завширшки, і Шахнер сказав, що він міг бути частиною меблів.

"Ймовірно, його додали як прикрасу до дерев’яної коробки або дерев’яних меблів свого часу", – сказав він агентству. "Робота розбита на праву і ліву сторону, а верхня і нижня сторони в нашому первісному вигляді. Тому можна здогадатися, що вона була довшою".

Науковець пояснив, що цей об’єкт був унікальним серед знахідок у поселенні залізного віку, побудованому на покинутому місці Хаттуса, яке зараз знаходиться поруч із турецьким селом Богазкёй (також пишеться Богазкале), приблизно за 145 кілометрів на схід від Анкари.

Він додав, що символи, вирізьблені на фрагменті, можуть виявити зв’язок між поселенням та іншими сучасними культурами.

Після завершення наукових досліджень різьблення зі слонової кістки його буде виставлено в музеї.

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