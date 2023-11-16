У Сербії в гробниці знайшли ''чарівний римський фалос'' (фото)

Під час розкопок у стародавньому місті Вімінаціум у регіоні Костолац на сході Сербії археологи знайшли римський фалос, відомий як тинтинабулум. Вважається, що у давнину він мав цілющі властивості.

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Як повідомляє видання Sve O'Arheology, археологічний парк Вімінаціум розташований приблизно за 100 км на схід від Белграда і колись був одним із багатих іллірійських міст античності.

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Під час розкопок цивільного поселення було знайдено унікальний артефакт – тинтинабулум у формі крилатого фалоса, який використовувався як оберіг.

Тинтинабулуми у римському світі слугували аналогом сучасних вітроловців, але їхній символізм та роль були багатошаровими. Їх розміщували перед дверима будинків, щоб вони, рухаючись на вітрі, створювали шум і відганяли нечисть та злих очей.

Знайдений тинтинабулум мав незвичайну форму – це був крилатий фалос, об'єднаним із чотирма дзвониками.

Науковці пояснили, що фалосоподібні об'єкти в артефактах римської епохи використовувалися як амулети, що приносили удачу та відганяли злі сили. Для дітей це було особливо важливим, і їх носили як захист від небезпек та хвороб. Такі амулети не носили еротичного характеру, але мали символічне значення.

Знайти тинтинабулум у Вімінаціумі відзначається як "важливий крок для розуміння культурних та релігійних аспектів життя римського населення".

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