Найвпертіші: які породи собак важко піддаються дресируванню

Поширена думка, що собаку достатньо виховати до двох років, а далі вона вже все знає, — помилкова. Насправді навчання і робота з собакою не закінчуються ніколи.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов. Він наголошує: дресирування — це безперервний процес, який триває протягом усього життя собаки. Навіть у поважному віці пес здатен навчатися новому, якщо немає серйозних медичних обмежень. Один із прикладів, який навів фахівець, — 13-річний йоркширський тер’єр, з яким вдалося досягти результатів у навчанні. Або ж 11-річний бігль, що пережив втрату господаря під час окупації, мав посттравматичний стрес і проявляв агресію, але завдяки курсу реабілітації зумів адаптуватися до нової родини.

Кінолог зазначає, що собаки з високим інтелектом, як-от бордер колі, справді швидко засвоюють нові команди. Але розум не гарантує легкого виховання — навпаки, такі тварини часто маніпулюють людьми і вимагають чіткої та регулярної роботи. Якщо не вкладати час і сили, навіть дуже кмітливу собаку власники можуть не витримати.

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Є й породи, які вважаються впертими. Наприклад, бульдоги. Вони здатні до навчання, але потребують більше терпіння і повторів. І хоча результат іноді досягається не одразу, з часом він стає дуже стійким. На відміну від "розумників", які можуть швидко забути вивчене без закріплення.

У процесі дресирування важливо використовувати правильну мотивацію. У собак вона зазвичай буває трьох типів: харчова, ігрова та соціальна. Підхід до кожного пса має бути індивідуальним — залежно від його темпераменту, особливостей характеру та навіть історії.

Деякі породи, як-от французькі бульдоги, виводились не для роботи, а для компанії. Та навіть у них можуть проявлятися риси, пов’язані з їхнім походженням — наприклад, агресія, адже колись вони були щуроловами. У таких випадках власникам варто не нав’язувати тварині чужі сценарії поведінки, а розуміти її природу та звертатись по допомогу до спеціалістів, які мають досвід саме з цією породою.

Нагадаємо, ми вже писали, чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити.

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