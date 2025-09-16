З купанням проблем не буде: які породи котів люблять воду

Не всі коти уникають води — є породи, які навпаки відчувають до неї особливий потяг. Вони можуть із захопленням гратися у ванні, занурювати лапи у миску чи навіть плавати у відкритих водоймах. Така любов має глибоке історичне коріння і пов’язана з природним середовищем їхніх предків.

Про це пише centralna.vet. Наприклад, турецький ван відомий як "турецький плавець". Походячи з регіону біля озера Ван, ці коти не просто звикли до води — вони обожнюють купатися й навіть пірнати. Їхня густа шерсть має водовідштовхувальні властивості, завдяки чому вони почуваються у воді комфортно.

Бенгальські коти теж успадкували прихильність до води від своїх диких предків — азійських леопардових котів. Вони легко захоплюються грою зі струменями води, можуть занурювати лапи у фонтан чи миску і навіть не проти супроводжувати власників у басейні.

Мейн-куни, одна з найстаріших порід Північної Америки, також мають тісний зв’язок із водою. Існує версія, що їхні предки жили на кораблях і допомагали морякам позбавлятися від гризунів. Сьогодні це проявляється у спокійному ставленні до вологи та бажанні бавитися у ванні.

Ще одна порода — саванна, створена шляхом схрещування домашнього кота з африканським сервалом. Вона зберегла багато диких інстинктів, серед яких і цікавість до води. Активні й грайливі, ці тварини нерідко нагадують мисливців, що використовували водойми як природне середовище.

Попри загальне уявлення про нелюбов котів до води, турецькі вани, бенгали, мейн-куни та саванни є яскравими винятками. Якщо у вашій оселі живе один із цих пухнастих "водолюбів", будьте готові до того, що він із радістю складе вам компанію біля ванни чи зацікавлено стрибне у фонтан.

