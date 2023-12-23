П'ять помилок, які спричиняють хаос у вашому будинку взимку

Що потрібно робити взимку у будинку та біля дому - яких помилок не можна допускати господарям будинку

Зима може завдати серйозної шкоди нашим домівкам. Ожеледь, сніг і низькі температури призводять до того, що труби можуть замерзнути, системи опалення можуть вийти з ладу, а забиті жолоби можуть бути пошкоджені льодом. Якщо ви не зробили цього до настання зими, тому не відкладайте.

Так ви зможете уникнути лиха холодної погоди та насолоджуватися своєю затишною осел., спостерігаючи за снігом, що накопичується надворі. Про це пише Best Life.

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1. Не підготовлені труби до зими.

Однією з найпоширеніших зимових небезпек є замерзання труб. Хоча це може статися з кількох причин, за словами забудовника Білла Семюеля, це часто трапляється, коли власники будинків забувають перекрити крани або залишають прилади відключеними протягом тривалого часу.

Щоб запобігти цьому, ви повинні загорнути відкриті труби в ізоляцію та забезпечити належну вентиляцію вашого горища, щоб уникнути замерзання. І не забудьте злити та закрити крани у дворі, а також видалити шланги та розгалужувачі з патрубка до настання холодів.

2. Не доглядає за жолобами та водостічними трубами.

Вода може замерзнути на таких поверхнях, як дахи та жолоби, коли температура падає, спричиняючи пошкодження. Регулярне чищення може допомогти запобігти цьому, але іншою поширеною небезпекою взимку є забиті або тріснуті ринви.

"Засмічені жолоби можуть спричинити накопичення води під черепицею або панелями сайдингу, що призведе до дорогого збитку від води", – кажуть експерти. Крім цього, зламані дренажі також можуть призвести до затоплення та витоків, тому важливо переконатися, що вони регулярно перевіряються та ремонтуються.

Ознаки зносу, як-от діри, тріщини та іржа, не слід ігнорувати. Ви можете відремонтувати їх, якщо їх небагато, але подумайте про заміну жолоба, якщо занадто багато дір.

Ще одна причина для заміни ринви — відсутність цвяхів і шурупів, через що вона не прикріплена до покрівлі. Неприкріплена ринва може бути фізичною небезпекою для мешканців будинку.

3. Без утеплення зовнішніх стін.

Без належної ізоляції морозні температури можуть вплинути на структуру вашого будинку. Експерти попереджають: якщо зовнішні стіни ізольовані неправильно, низькі температури можуть спричинити розширення та звуження елементів металевого каркасу всередині вашого будинку, що призведе до викривлення або навіть руйнування зовнішніх стін. Щоб запобігти цьому, закрийте тріщини навколо підвіконь герметиком або силіконовим герметиком; за необхідності нанесіть два шари.

4. Ви залишили електричні проводи відкритими.

Коли температура опускається нижче нуля, вода може спричинити хаос кількома способами. Волога з землі може конденсуватися на лініях електропередач і вимикати електрику під час негоди.

По-перше, переконайтеся, що будь-які електричні дроти поза домом справді призначені для використання на вулиці. Якщо ви переживаєте, що кабель або лінія електропередач небезпечні, зверніться до відповідної комунальної компанії.

5. Зберігання дров занадто близько до будинку.

Фактор зручності змушує людей складати дрова ближче до вхідних або задніх дверей. Але це може створити затишний дім для жуків, змій і гризунів, які потім знайдуть свій шлях у ваш будинок. Шкідники шукають темних і теплих місць, щоб заповзти взимку, а ваша купа дров ідеально підходить для них.

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