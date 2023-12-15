Чому ніколи не слід казати "Нема за що" та "Чи не могли б ви..."

Чому не можна говорити нема за що і просити в магазинах

Бути ввічливою та турботливою людиною – це чудово, але важливо, щоб це не йшло на шкоду власним потребам та бажанням.

У статті від Ukr.Media подаються поради, як допомагати іншим без втрати власної самооцінки. Часто уявлення про "повинен і зобов'язаний" формується ще в дитинстві і переносяться в доросле життя. Багато батьків, намагаючись виховати дітей правильно, надмірно наголошували, що "я" – це остання буква алфавіту. Однак такий підхід може призвести до комплексів, невпевненості в собі та страху перед думкою інших.

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Навіть звичні фрази можуть завдати шкоди психіці. Виявляється, що фрази, які ми вживаємо, можуть впливати на наше самопочуття та самооцінку.

"Дозвольте мені..." або "Можна мені..." Ці фрази часто вживаються у ситуаціях, коли потрібно щось взяти чи зробити. Проте, вони підкреслюють вашу невпевненість та слабкість. Замість цього, ви можете висловити свою потребу чітко і впевнено: "Мені потрібно пройти, посторонитеся, будь ласка". "Нема за що" Ця фраза, яка часто вживається як відповідь на слова "дякую", може несвідомо знецінювати ваш внесок чи допомогу. Краще висловлюйте вдячність за можливість допомогти: "Були раді допомогти" або "Сподобалося працювати разом". "Я вам не завадив?" Запитання такого типу може сприйматися як зазіхання на час іншої людини. Краще запитайте, чи може вона приділити вам час, або домовтеся про зручний час для обговорення питань. "Не міг би ти?" Це запитання має негативний відтінок і може призвести до відмови. Сформулюйте своє прохання чітко і ввічливо, уникайте негативних формулювань. "Мені не подобається" без пояснення причини Якщо вам щось не подобається, краще висловлюйте конструктивну критику, пояснюючи свою точку зору, щоб ваші слова були зрозумілі та цінними.

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