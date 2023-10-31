Чого не можна мити м'ясо - для чого замочувати м'ясо

Думки експертів розходяться щодо того, чи потрібно мити м'ясо перед приготуванням. Дехто вважає, що це знижує ризик зараження бактеріями, інші, навпаки, вважають, що для вживання корисного м'яса достатньо кулінарної обробки.

Як і у випадку з фруктами та овочами, миття м'яса – це майже природний рефлекс. Однак ця, здавалося б, логічна дія викликає безліч питань, пише Sante Plus. Хоча деякі дослідження показали, яку небезпеку це представляє, деякі люди продовжують робити це як запобіжний засіб.

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Чи потрібно мити м'ясо перед кожним приготуванням?

Одне можна сказати напевно: миття м'яса в проточній воді не робить його чистішим і кориснішим, але призводить до поширення бактерій. Дієтологиня Олександра Ретіон пояснила недоліки цієї практики журналу:

1. Миття м'яса становить ризик розмноження бактерій.

Це може бути дивним, але миття м'яса перед приготуванням може погіршити проблему. Промиваючи м'ясо, ви збільшуєте ризик перехресного зараження.

Ополіскування м'яса, птиці або риби під проточною водою перед приготуванням призводить до поширення бактерій, таких як сальмонела або кампілобактер, на інші робочі поверхні, кухонне начиння або навіть інші продукти. Ці бактерії можуть призвести до харчового отруєння, тим більше, що миття м'яса під проточною водою зовсім не потрібне і не знищує патогени харчового походження.

Однак, згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі захисту харчових продуктів, миття поверхні м'яса кислим розчином, таким як оцет або лимонний сік, зменшить кількість бактерій на сирому м'ясі порівняно з миттям проточною водою. Проте найбезпечніший спосіб позбутися шкідливих мікробів – ретельно приготувати м'ясо.

Як уникнути перехресного зараження, спричиненого наявністю бактерій на м'ясі?

Миття м'яса не видаляє бактерії. Вони вже є на поверхні і можуть легко поширитися по всій кухні. Ось найкращі дії, які слід зробити, щоб обмежити ризик зараження.

1. Очистіть поверхні, що торкаються м'яса. Дуже важливо ретельно очистити поверхні, що використовуються після приготування або оброблення м'яса, а саме: робочу поверхню, дошку і мийку. Для цього не соромтеся розпорошувати білий оцет на різні ділянки. Залишіть продукт, а потім протріть його чистою вологою тканиною.

2. Мийте руки після дотику сирого м'яса. Щоб зменшити ризик зараження, слід ретельно мити руки після контакту з м'ясом. Для цього використовуйте теплу мильну воду та обережно потріть руки протягом приблизно двадцяти секунд.

3. Відокремлюйте сире м'ясо від інших продуктів. Оскільки сире м'ясо містить бактерії, його слід відокремлювати від інших продуктів, готових до споживання. Зробивши це, ви уникнете ризику перехресного зараження.

4. Добре просмажте/запечіть м'ясо. Єдиний спосіб гарантувати, що ці продукти безпечні для споживання, – це ретельно готувати їх доти, доки вони не досягнуть потрібної внутрішньої температури, що дозволяє знищити хвороботворні мікроорганізми.

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