Як захистити нарізані яблука від потемніння

Нарізані яблука змінюють колір при контакті з повітрям і стають коричневими за кілька хвилин. Через це втрачається апетитний вигляд яблука, а смак стає не таким.

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Так само як банани, груші або авокадо, яблука змінюють колір, і, швидше за все, стануть коричневими та втратять свій яскравий колір. Також є велика ймовірність, що вони стануть м'якими та несмачними, пише Sante Plus.

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Як уникнути коричневого фарбування скибочок чи шматочків яблук?

Яблуко може швидко змінити колір або навіть почорніти після розрізання. Це пояснюється окисленням поліфенолів, які у плодах. Після розрізання фрукт набуває коричневого кольору і втрачає апетитний вигляд. На щастя, можна використовувати рідину, що дозволяє зберегти ідеальну білизну яблука навіть після тривалого зберігання. Йдеться про лимонний сік.

Покладіть скибочки лимона в невелику ємність із водою і залиште на кілька хвилин, перш ніж опускати скибочки яблука в рідину. Цей цитрусовий фрукт, що містить лимонну кислоту, хороший антиоксидант, обмежує окислення фруктів і захищає їх від потемніння.

Також можна використовувати лимонний сік. У миску з холодною водою налийте столову ложку соку лимона. Потім покладіть суміш скибочки яблук і дайте настоятися 5 хвилин, потім злийте воду і промийте. Для більшої ефективності помістіть свіжонарізані скибочки в морозильну камеру. Спочатку помістіть їх на тацю або піднос в морозильну камеру на 3 години, а потім покладіть в герметичний пластиковий пакет.

Інші поради щодо збереження кольору, а також твердості та соковитості яблук

Крім трюку з лимонним соком, можна використовувати й інші бабусині методи, щоб запобігти окисленню яблука. Завдяки цим доступним засобам у домашніх умовах та 100% натуральним інгредієнтам ваше яблуко збереже свій первісний вигляд. Ось деякі приклади.

Закріпіть скибочки яблук гумкою

Ця проста і практична порада не вимагатиме жодних додаткових інгредієнтів. Після того, як ви перестали нарізати яблуко на смужки, вам залишиться тільки зібрати і скріпити все разом за допомогою гумки.

Опустіть шматочки яблука у підсолену воду

Сіль часто використовують із консервування продуктів. Щоб ваше яблуко залишалося апетитним навіть після розрізання, використовуйте цей диво-інгредієнт, який уповільнює окиснення. Для цього перед тим, як занурити шматочки яблука, у миску з водою насипте дві чайні ложки солі. Залишіть на дві хвилини, перш ніж добре промити.

Використовуйте мед на скибочках яблука

Мед також можна використовувати для підтримання гарного кольору яблук. Цей продукт, багатий на антиоксидантні властивості і що складається з фенольних сполук, вітаміну С і флавоноїдів, творить дива з вашим яблуком. Для цього просто налийте в салатник велику склянку води і додайте дві ложки меду. Потім зануріть шматочки яблука і залиште відпочивати на п'ять хвилин. Злийте воду з фруктів і дайте їм висохнути.

Відкрийте для себе чотири способи зберегти лимони протягом тривалого часу, щоб вони не цвіли і не викидалися даремно.

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