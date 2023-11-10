Потужна магнітна буря триватиме три доби: коли почнеться та як вберегтися

Після геомагнітного удару у 8 балів, який стався на Землі 8 листопада, на нашій планеті продовжуються потужні геомагнітні коливання, сила яких знизилася, проте ще перебуває на "червоному рівні" – К-індекс 6.

Як повідомляє центр дослідження геомагнітної активності Meteoagent, потужні геомагнітні удари силою у шість балів триватимуть три доби поспіль – до 12 листопада включно.

Вже 13 листопада очікується, що магнітні бурі будуть слабшати та стануть маловідчутними.

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Дію геомагнітних коливань може відчувати і людський організм. Часто можна відчути втому, головний біль, яскраву реакцію на стрес, запаморочення, безсоння або навпаки сонливість. Деякі люди відчувають стрибки тиску та дискомфорт у суглобах. Зазвичай ці симптоми з’являються у метеозалежних людей, ними часто є літні люди або ті, хто має хронічні захворювання.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Важливо пам’ятати, що стан людського здоров’я залежить від піклування про нього. Це особливо важливо у складні періоди, як-от, наприклад, під час дії магнітних бур. Аби зменшити прояви перелічених симптомів, зміцнити організм та спокійно пережити цей період, варто дотримуватися декількох правил.

Для початку, спробуйте уникати джерел стресу. Менше дивіться поганих новин, уникайте сварок та більше часу приділяйте релаксу. Нехай організм відпочине та набереться сил.

Частіше проводьте час на свіжому повітрі, гуляйте у місцевому парку або навіть у власному дворі.

Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення. Проте не забувайте виходити в іншу кімнату або тепло вдягатися, аби не переохолодитися.

Зменшіть вживання кави протягом дня або замініть її на безкофеїнову. Якщо ви надаєте перевагу капучино або лате, тоді різницю у смаку навіть не відчуєте.

Створіть приблизний графік вашого дня і дотримуйтеся його. Якщо ваш організм звикне до того, що ви завжди лягаєте, прокидаєтесь і їсте приблизно в один час, йому буде простіше налаштувати внутрішні механізми. Скоріше за все, вже незабаром ви забудете про безсоння та різку втрату сил.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, 5 листопада мешканці України спостерігали в небі червоно-рожеве північне сяйво "Аврора". В астрономічній обсерваторії НАНУ сказали, чи будуть полярні сяйва в Україні звичним явищем.

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