Які продукти категорично не можна їсти, якщо на них з‘явилась пліснява

Цвіль - це гриб, який може утворюватися на продуктах харчування. Вона може бути небезпечною для здоров'я, оскільки виробляє токсичні речовини, які називаються мікотоксинами.

Про це пише Mail.online.

Якщо на продукті з'явилася цвіль, не варто намагатися врятувати його, просто відрізавши уражений шматок. Деякі продукти, такі як горіхи, крупи та яблука, слід викидати у смітник, навіть якщо цвіль росте тільки на поверхні.

Цвіль може проникнути всередину продукту набагато глибше, ніж видно неозброєним оком. Гіфи цвілі - це мікроскопічні ниткоподібні структури, які можуть поширюватися на відстань до 2 см від видимої ділянки цвілі.

Мікотоксини, які виробляє цвіль, можуть викликати такі симптоми отруєння:

нудоту

блювання

діарею

головний біль

слабкість

алергічні реакції

У важких випадках отруєння мікотоксинами може призвести до:

пошкодження печінки

нирок

нервової системи

навіть смерті

Найбільш небезпечними мікотоксинами є афлатоксини, які виробляються цвілевими грибами Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus. Вони можуть міститися в запліснявілих горіхах, рисі, спеціях, оліях та какао-бобах.

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Інший небезпечний мікотоксин, який може вироблятися цвіллю, - патулін. Він може міститися в гнилих яблуках і викликати нудоту, шлунково-кишкові розлади та блювоту.

Щоб запобігти отруєнню мікотоксинами, необхідно дотримуватися таких правил:

Регулярно перевіряйте продукти на наявність цвілі.

Зберігайте продукти в прохолодному, сухому місці.

Не зберігайте продукти в герметичній упаковці, якщо вони не призначені для цього.

Якщо ви виявили цвіль на продукті, краще викинути його. Виняток становить твердий сир, з якого можна зрізати уражений шматок завтовшки не менше 2 см. Такий сир можна використовувати для запікання.

Нагадаємо, ми вже писали, які щоденні звички можуть нанести шкоду здоров‘ю.

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