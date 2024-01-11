Можуть нанести серйозну шкоду здоров‘ю: 5 щоденних звичок від яких треба відмовитись

Здоровий спосіб життя є запорукою довголіття, гарного самопочуття, молодості та краси. Однак навіть корисні звички можуть бути шкідливими, якщо впроваджуються безконтрольно або не враховуються індивідуальні особливості організму.

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Про це пише ТСН.

Відмова від жирів та виснажливі дієти

Відмова від жирів тваринного походження може призвести до нестачі поживних речовин, таких як вітаміни A, D, E, K, омега-3 жирні кислоти. Це може спричинити такі проблеми, як випадання волосся, ламкість нігтів, погіршення стану шкіри, зниження імунітету, підвищення ризику серцево-судинних захворювань.

Важливо пам'ятати, що жири необхідні для нормального функціонування організму. Вони беруть участь у багатьох процесах, зокрема:

Засвоєнні вітамінів A, D, E, K

Формуванні клітинних мембран

Синтезі гормонів

Забезпеченні енергії

Тому при дієті важливо стежити за балансом жирів, вуглеводів та білків. У раціоні повинні бути присутні продукти, що містять корисні жири, такі як:

Авокадо

Оливкова олія

Морська риба

Горіхи

Насіння

Захоплення фрешами

Свіжовичавлені соки - це джерело вітамінів та мінералів. Однак вони також можуть бути шкідливими для здоров'я, якщо вживати їх нерозбавленими.

Деякі концентровані соки, наприклад, лимонний, грейпфрутовий, виноградний, можуть викликати такі проблеми, як:

Загострення захворювань шлунково-кишкового тракту

Подразнення слизової оболонки шлунка

Зниження кислотності шлункового соку

Тому перед тим, як пити свіжовичавлені соки, варто проконсультуватися з лікарем.

Суворе дотримання здорового способу життя

Суворе дотримання здорового способу життя може призвести до стресу та тривожності. Це, у свою чергу, може негативно вплинути на здоров'я, викликавши такі проблеми, як:

Безсоння

Ожиріння

Проблеми із серцево-судинною системою

Тому важливо знайти баланс між здоровим способом життя та особистими потребами. Не варто надмірно себе контролювати, адже це може призвести до протилежного ефекту.

Зловживання вітамінами та харчовими добавками

Безконтрольне вживання вітамінів та харчових добавок може призвести до таких проблем, як:

Передозування вітамінів

Порушення балансу мінералів у організмі

Розвиток алергічних реакцій

Утворення каменів у нирках

Тому перед тим, як приймати будь-які вітаміни чи БАДи, варто проконсультуватися з лікарем.

Пити занадто багато води

Надмірне вживання води може призвести до таких проблем, як:

Набряки

Зниження концентрації натрію в крові

Втрата електролітів

Оптимальна кількість води на один кілограм маси тіла становить 40 мл на добу. Однак ця норма може змінюватися залежно від індивідуальних особливостей організму та кліматичних умов.

Здоровий спосіб життя - це не лише правильне харчування, фізичні навантаження та відмова від шкідливих звичок. Це також і вміння дбати про свій організм, вислуховуючи його потреби та реагуючи на сигнали.

Нагадаємо, ми вже писали, які жирні продукти варто їсти.

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