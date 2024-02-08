Які продукти категорично не можна давати собаці: експерти оприлюднили список

Ветеринари попереджають про небезпеку деяких харчових продуктів для домашніх тварин.

Бажання пригостити свого улюбленця шматочком їжі з вашого столу може бути цілком нормальним, але деякі продукти можуть бути небезпечними для вашого вихованця, попереджають експерти.

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Ось 10 продуктів, які слід завжди тримати подалі від домашнього улюбленця:

1. Шоколад: містить кофеїн і теобромін, які токсичні для собак і котів. Чим темніший шоколад, тим більшу небезпеку він становить.

2. Виноград і родзинки: можуть викликати ниркову недостатність або смерть у деяких тварин.

3. Цибуля і часник: руйнують еритроцити, викликаючи анемію.

4. Бекон, шинка та обрізки жиру: можуть викликати розлад травлення, блювоту, діарею та панкреатит.

5. Солоні закуски: можуть викликати блювоту, діарею, тремтіння та судоми.

6. Горіхи макадамі: можуть викликати блювоту, слабкість і тремтіння.

7. Продукти з ксилітом: можуть викликати блювоту, слабкість, гіпоглікемію, судоми та печінкову недостатність.

8. Авокадо: містить персин, який може викликати блювоту та діарею. Також містить багато жиру, що може призвести до панкреатиту.

9. Сире тісто: може призвести до здуття шлунка, перекручування шлунка, отруєння алкоголем.

10. Алкогольні напої: можуть викликати падіння температури тіла, судоми, дихальну недостатність і смерть.

Негайно зверніться за ветеринарною допомогою, якщо ваш вихованець з'їв щось із цього списку. Не чекайте, поки у вашого вихованця з'являться симптоми. Не викликайте блювоту, якщо це не рекомендує ветеринар.

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