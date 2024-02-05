Люблять поспати замість прогулянки: Названо 10 найбільш ледачих порід собак

Мрієте про собаку, яка не буде вимагати щоденних прогулянок і годинами дріматиме біля ваших ніг? Тоді вам підійде одна з цих 10 порід собак, які відомі своєю любов'ю до сну!

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Пам'ятайте, що кожна собака індивідуальна, пише gazeta.ua. Навіть якщо порода відома своєю любов'ю до сну, ваш собака може бути більш активним. Важливо приділяти вашому улюбленцю увагу і давати йому стільки активності, скільки йому дійсно потрібно.

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1. Англійський бульдог: Ці милі собаки не створені для активних ігор. Їм більше подобається затишок та тепло вашого ліжка.

2. Кавалер-кінг-чарльз-спаніель: Ці елегантні собаки обожнюють ласку. Їхні потреби в активності мінімальні, а після короткого моціону вони з радістю подрімають на дивані.

3. Чау-чау: Ці пухнасті ведмедики не потребують багато руху. За даними Американського кінологічного клубу, їм вистачає 43 хвилин активності на день.

4. Французький бульдог: Ці компактні собаки ідеально підходять для життя в квартирі. Їм не потрібні довгі прогулянки, а більшу частину дня вони щасливі просто лежати поруч з вами.

5. Бассет-хаунд: Ці добродушні собаки з короткими лапками не дуже люблять бігати. Їм більше подобається спокійно йти поруч з вами, а потім подрімати у вашому кріслі.

6. Грейхаунд: Ці собаки, відомі своєю швидкістю, насправді обожнюють нічого не робити. Коли вони не на змаганнях, вони з радістю згорнуться калачиком на дивані.

7. Ньюфаундленд: Ці величні собаки економлять свою енергію. Їм вистачає короткого моціону, щоб потім насолоджуватися довгим сном.

8. Цвергпінчер: Ці маленькі собаки не потребують багато місця для ігор. Їм вистачає кімнати, щоб трохи побігати, а потім вони з радістю подрімають у вашій кишені.

9. Мопс: Ці чарівні собаки з коротенькими лапками не дуже витривалі. Їм вистачає короткого моціону, щоб потім відпочити на вашому колінах.

10. Німецький дог: Ці величні собаки не потребують багато руху. Їм вистачає короткого моціону, щоб потім насолоджуватися довгим сном.

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