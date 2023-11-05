Як приготувати ніжний гарбузовий кекс з манкою: простий рецепт

Як зробити кекс з гарбуза з манкою

Гарбуз – чудовий овоч, який не тільки додає соковитості, але й збагачує смак будь-якої страви. І однією з найсмачніших способів використання гарбуза є його використання в випічці. Кекси, мафіни, пироги – всі вони з гарбузом стають ніжними та ароматними.

Гарбузовий кекс із манкою за рецептом Євгена Клопотенко має неперевершений смак та аромат. Цей десерт чудово підійде для сімейних свят або просто як солодка насолода для всієї родини.

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Поради з приготування гарбузового кексу:

Використовуйте форму для випічки. Якщо ви використовуєте металеву або скляну форму, обов'язково змастіть її маслом та посипте манкою, щоб запобігти пригорянню кексу. У випадку силіконової форми, змащування може бути непотрібним. Для зручності, використовуйте кулер, щоб натерти гарбуз. Це зробить процес приготування ще швидшим і легшим. Спробуйте додати ароматизатори до тіста, такі як кориця або ваніль, щоб збагатити смак вашого кексу. Цей рецепт використовує розпушувач без карбонату амонію, але ви також можете використовувати сіль, якщо вам це підходить. Гарбузовий кекс смакує як теплим, так і охолодженим. Зберігайте його в герметичному контейнері, щоб зберегти свіжість.

Інгредієнти:

400 г гарбуза

3 яйця

100 г цукру

Щіпка солі

250 г манки

100 г вершкового масла

100 г сметани

10 г розпушувача

20 г масла (для змащування форми)

1 ст. ложка манки (для підготовки форми)

Покроковий рецепт гарбузового кексу з манкою:

Крок 1: Гарбуз оберіть, помийте, видаліть шкірку та натріть його на дрібну терку.

Гарбуз оберіть, помийте, видаліть шкірку та натріть його на дрібну терку. Крок 2: В окремій мисці збийте 3 яйця з цукром до отримання білого кольору. Додайте розтоплене вершкове масло, манку, розпушувач, щіпку солі та сметану. Ретельно змішайте всі інгредієнти.

В окремій мисці збийте 3 яйця з цукром до отримання білого кольору. Додайте розтоплене вершкове масло, манку, розпушувач, щіпку солі та сметану. Ретельно змішайте всі інгредієнти. Крок 3: Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Додайте тертий гарбуз до тіста та ще раз добре перемішайте. Підготуйте форму для кексу: змастіть її маслом і посипте манкою так, як було описано вище. Рівномірно розподіліть манку по дну та стінках форми.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Додайте тертий гарбуз до тіста та ще раз добре перемішайте. Підготуйте форму для кексу: змастіть її маслом і посипте манкою так, як було описано вище. Рівномірно розподіліть манку по дну та стінках форми. Крок 4: Викладіть тісто у підготовлену форму та випікайте кекс при 180 градусах протягом 45 хвилин або до отримання рум'яної скоринки. Готовність перевірте за допомогою дерев'яної шпажки: якщо вона вийде сухою та чистою, кекс готовий до подачі.

Раніше, кулінари поділились секретами запікання гарбуза.

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