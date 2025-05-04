Вистачить на усю зиму: як захистити картоплю від шкідників та чим підживлювати

Весна — час активної роботи на городі, й однією з головних культур для українців залишається картопля. Щоб урожай був багатим і здоровим, слід правильно підготувати ділянку до посадки, подбати про добрива й захист від хвороб і шкідників.

Особливу увагу варто приділити підготовці лунок перед висаджуванням бульб. Про це пише Еспресо.

Як захистити картоплю вже на етапі посадки

Картопля часто страждає від таких проблем, як парша, суха гниль, дротяник або альтернаріоз. Уникнути цього допоможуть прості та натуральні засоби, які можна помістити безпосередньо в лунку.

Одним із найефективніших способів є використання лушпиння цибулі та часнику. Ці залишки містять фітонциди й кварцетин — речовини, які мають антисептичні властивості, пригнічують хвороботворні мікроорганізми та зміцнюють рослину. Лушпиння попередньо просушують, зберігають у мішечках, а під час посадки просто кидають по жмені у кожну лунку.

Цей метод не лише захищає рослину, а й поступово збагачує ґрунт, коли рослинні рештки починають розкладатися.

Ще один природний захист — хвойна тирса. Вона допомагає відлякувати колорадського жука, має антисептичні властивості й частково виконує роль добрива. Однак її не рекомендують застосовувати у великих кількостях, оскільки тирса здатна підкислювати землю.

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Натуральні добрива — ефективна альтернатива хімії

Для підживлення ґрунту під час висаджування картоплі добре підходить деревна зола. Її можна використовувати як у сухому вигляді (обвалюючи бульби), так і додавати безпосередньо в лунку — приблизно 100 грамів на одну рослину. Зола містить калій, фосфор та інші мінерали, необхідні для росту.

Ще один варіант — перепрілий гній, який лежав не менше року. На кожну лунку додають близько 200 грамів перегною, іноді в поєднанні з золою. Свіжий гній використовувати не можна — він може спричинити загнивання бульб.

Курячий послід також є сильнодіючим добривом, але вимагає обережності. Його попередньо розводять водою у пропорції 1:10, настоюють кілька днів і лише потім додають приблизно 1 літр у лунку.

Нагадаємо, ми вже писали, яке добриво використовувати для помідорів.

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