Рекордсмени-довгожителі: яка порода котів живе найдовше
Дослідники з Королівського ветеринарного коледжу Великої Британії спільно з Тайванським національним університетом вивчили майже 8 тисяч випадків смерті домашніх котів різних порід і визначили, яка з них живе найдовше. Найвищу тривалість життя показала бурманська короткошерста кішка — в середньому вона доживає до 14 років.
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До групи котів-довгожителів також увійшли бірманські, сіамські та перські породи. Про це пише Радіотрек.
Найкоротше живуть сфінкси — приблизно 6,5 років. Причиною цього є їхня схильність до вроджених вад, які часто спричиняють серйозні захворювання.
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