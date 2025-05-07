Названо найпопулярніший автомобіль серед покупців у світі

У 2025 році лідером світового авторинку за обсягами продажу стала Toyota Corolla — саме ця модель очолила рейтинг найбільш популярних авто у світі. За цей період було реалізовано понад 244 тисячі автомобілів Toyota Corolla, незважаючи на спад продажів на 13,5% порівняно з минулим роком.

Друге місце у списку посів ще один представник японського автогіганта — кросовер Toyota RAV4, із результатом трохи більше 242 тисяч проданих одиниць. Про це повідомляє портал Focus2Move.

Читайте також: Українським водіям виписують 51 тис. грн штрафу: за що карають на таку значну суму

Третю позицію утримує культовий Ford F-Series — пікап, який виробляється вже понад сім десятиліть і цього року показав вражаюче зростання продажів на 24%.

До десятки найпопулярніших автомобілів у світі також увійшли Tesla Model Y, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson, Tesla Model 3, Toyota Hilux і Toyota Camry. Хоча деякі моделі демонструють спад попиту, зокрема електрокар Tesla Model Y, інші, як-от Ford F-Series і Tesla Model 3, навпаки — помітно наростили продажі.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найкращих моделей вживаних кросоверів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!