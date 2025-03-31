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Скоро Великдень: рецепт смачних домашніх сосисок
Скоро вже буде Паска, тому зберігайте рецепт смачних домашніх сосисок.
Інгредієнти:
• Куряче стегно без кістки — 300 г;
• Часник — 1 зубчик;
• Вершки 20% — 50 мл;
• Сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Перебийте всі інгредієнти в блендері до гладкості.
2. Наповніть масою рукав для запікання, сформувавши сосиски.
3. Опустіть у киплячу воду – 5 хвилин, і готово!
4. Легенько підрум’яньте на оливковій олії або вершковому маслі.
5. Подайте з вашим улюбленим гарніром.
Смачно, швидко і просто)) Готуйте