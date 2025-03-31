Скоро Великдень: рецепт смачних домашніх сосисок

Скоро вже буде Паска, тому зберігайте рецепт смачних домашніх сосисок.

Інгредієнти:

• Куряче стегно без кістки — 300 г;

• Часник — 1 зубчик;

• Вершки 20% — 50 мл;

• Сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Перебийте всі інгредієнти в блендері до гладкості.

2. Наповніть масою рукав для запікання, сформувавши сосиски.

3. Опустіть у киплячу воду – 5 хвилин, і готово!

4. Легенько підрум’яньте на оливковій олії або вершковому маслі.

5. Подайте з вашим улюбленим гарніром.

Смачно, швидко і просто)) Готуйте