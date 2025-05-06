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Рецепт рулетиків з баклажаном і фаршем

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Рецепт рулетиків з баклажаном і фаршем
Рецепт рулетиків з баклажаном і фаршем

Знаю, як ви любите мʼясо та як часто типові котлети чи відбивні приїдаються. Пропоную смачний, легкий та цікавий рецепт рулетиків з фаршем)

 Інгредієнти:

  •  Фарш з яловичини 
  •  Баклажани 
  •  Цибуля та часник 
  •  Болгарський перець 
  •  Перець Чилі 
  • Панірувальні сухарі 
  •  Помідори чері 
  •  Томатна паста 
  •  Сир Пармезан 

 Приготування:

  1.  Цибулю та часник подрібнити в блендері.
  2.  Нарізати баклажани, перець Чилі та болгарський перець.
  3.  Змішати фарш з пастою, сухарями, міксом цибулі та часнику, сіллю та перцем.
  4.  Баклажани обсмажити на пательні з двох сторін.
  5.  Викласти суміш фаршу на баклажани та завертаємо їх рулетиками.
  6.  Рулетики викласти на деко, залити їх пастою, розведеною водою, посипати натертим сиром і викласти половинки чері.
  7.  Випікати 45 хвилин при 180°C.

Джерело:instagram.com

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