Рецепт рулетиків з баклажаном і фаршем

Знаю, як ви любите мʼясо та як часто типові котлети чи відбивні приїдаються. Пропоную смачний, легкий та цікавий рецепт рулетиків з фаршем)

Інгредієнти:

Фарш з яловичини

Баклажани

Цибуля та часник

Болгарський перець

Перець Чилі

Панірувальні сухарі

Помідори чері

Томатна паста

Сир Пармезан

Приготування: