БлогРецепти
Рецепт рулетиків з баклажаном і фаршем
Знаю, як ви любите мʼясо та як часто типові котлети чи відбивні приїдаються. Пропоную смачний, легкий та цікавий рецепт рулетиків з фаршем)
Інгредієнти:
- Фарш з яловичини
- Баклажани
- Цибуля та часник
- Болгарський перець
- Перець Чилі
- Панірувальні сухарі
- Помідори чері
- Томатна паста
- Сир Пармезан
Приготування:
- Цибулю та часник подрібнити в блендері.
- Нарізати баклажани, перець Чилі та болгарський перець.
- Змішати фарш з пастою, сухарями, міксом цибулі та часнику, сіллю та перцем.
- Баклажани обсмажити на пательні з двох сторін.
- Викласти суміш фаршу на баклажани та завертаємо їх рулетиками.
- Рулетики викласти на деко, залити їх пастою, розведеною водою, посипати натертим сиром і викласти половинки чері.
- Випікати 45 хвилин при 180°C.