Телячі щічки і пюре картоплі з бататом: рецепт
РЕЦЕПТ ТЕЛЯЧИХ ЩІЧОК ТА ПЮРЕ З КАРТОПЛІ ТА БАТАТУ
4 шт телячих щічок
2 цибулини
1 морква
4-5 зубчиків часника
250 мл червоного сухого вина
40 г вершкового масла
20 мл рослинної олії
50 г борошна
сіль
чорний перець
Технологія приготування:
Промити та висушити щічки, розрізати кожну на 3 частини.
Додати сіль, перець.
Обваляти в борошні. Обсмажити на суміші олії та вершкового масла.
!перекладаємо на пательню!
Нарізати цибулю, моркву, часник, обсмажити на суміші олії та вершкового масла. Додати до м’яса.
!смажимо на пательні!
Влити вино і тушкувати на повільному вогні протягом 20 хвилин.
Додати воду або овочевий (м’ясний) бульйон, щоб він покривав щочки.
Тушкувати в духовці під кришкою або пергаментом 2-2,5 години при температурі 160С.
Подаємо щічки з пюре картоплі та батату.
Пюре з картоплі та батату
Очищуємо картоплю та батат (1:1). Варимо у підсоленій воді, до готовності.
Зливаємо воду, додаємо вершкове масло. Товчемо до однорідної консистенції.