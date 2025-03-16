Пісні голубці з картоплею та грибами

Друзі, розпочався Великий Піст, я знаю, що багато з вас чекають від мене пісні страви.

Тому готуємо надзвичайно прості та смачні голубці. Все буде легко!

ГОЛУБЦІ З КАРТОПЛЕЮ ТА ГРИБАМИ

Білокачанна капуста - 1 шт

Картопля - 1 кг

Гриби - 400 г

Цибуля - 2 шт

Морква - 1 шт

Часник - 2-3 зубчика

Олія рослинна (для смаження)

Сіль, перець - за смаком

Вода - 250 мл

Томатна паста - 1 ст.л.

Підготуємо капусту.

Нарізаємо цибулю та гриби, натираємо моркву.

Цибулю і моркву пасируємо на сковороді з олією 5-7 хвилин.

Додаємо до моркви з цибулею гриби, обсмажуємо до золотистого кольору, знімаємо з плити.

Натираємо картоплю на грубій тертці, проціджуємо через сито.

До натертої картоплі додаємо засмажку, сіль, перець, перемішуємо.

Формуємо голубці. Викладаємо їх у каструлю застелену капустяним листям. Заливаємо соусом і готуємо в духовці 1,5-2 години.

Смачного!