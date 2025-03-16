Пісні голубці з картоплею та грибами
Друзі, розпочався Великий Піст, я знаю, що багато з вас чекають від мене пісні страви.
Тому готуємо надзвичайно прості та смачні голубці. Все буде легко!
ГОЛУБЦІ З КАРТОПЛЕЮ ТА ГРИБАМИ
Білокачанна капуста - 1 шт
Картопля - 1 кг
Гриби - 400 г
Цибуля - 2 шт
Морква - 1 шт
Часник - 2-3 зубчика
Олія рослинна (для смаження)
Сіль, перець - за смаком
Вода - 250 мл
Томатна паста - 1 ст.л.
Підготуємо капусту.
Нарізаємо цибулю та гриби, натираємо моркву.
Цибулю і моркву пасируємо на сковороді з олією 5-7 хвилин.
Додаємо до моркви з цибулею гриби, обсмажуємо до золотистого кольору, знімаємо з плити.
Натираємо картоплю на грубій тертці, проціджуємо через сито.
До натертої картоплі додаємо засмажку, сіль, перець, перемішуємо.
Формуємо голубці. Викладаємо їх у каструлю застелену капустяним листям. Заливаємо соусом і готуємо в духовці 1,5-2 години.
Смачного!