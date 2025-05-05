Це важливо для їх здоровʼя: чому котів треба годувати до 20 разів на день

Годувати кішку лише один раз на добу – неправильно. Ці тварини мають особливості, які передались їм від диких предків: у природі кішки полюють і харчуються невеликими порціями кілька разів на день — іноді до 20 разів, включно з нічним часом.

Спеціалісти зазначають, що домашні кішки зберегли інстинктивну потребу в частому харчуванні. Тож їх варто підгодовувати невеликими порціями протягом дня або залишати їжу у вільному доступі. У цьому можуть допомогти автогодівниці, особливо якщо власників довго немає вдома. Про це пише Укр.медіа.

Також ветеринари рекомендують не ставити миски для їжі та води поруч. У природі кішка спершу здобуває їжу, а потім шукає джерело води – цей інстинкт зберігся і в домашніх тварин.

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Матеріал посуду теж має значення. Деякі кішки уникають пластикових мисок через запах або неприємні відчуття. Кращий вибір — кераміка або скло. А для чутливих тварин, яким важливо, щоб вуса торкались води, підійдуть широкі та пласкі ємності.

Не менш важливо забезпечити кішці доступ до чистої води. Її слід міняти щодня та розміщувати в кількох місцях по дому. Оскільки багато котів полюбляють пити проточну воду, ветеринари радять встановити спеціальні фонтанчики. Це допоможе підтримати правильний питний режим, який знижує ризик розвитку проблем із сечовидільною системою.

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