Спокійний сон гарантовано: чому коти будять господарів вночі та як цього уникнути

Власники котів добре знають проблему, коли їхні пухнасті улюбленці порушують нічний спокій, стрибаючи на ліжку чи вимагаючи уваги та їжі. Це може серйозно впливати на якість вашого сну, однак існують ефективні способи вирішення цієї ситуації.

Коти за своєю природою — нічні тварини. Вони можуть дрімати протягом дня, а ввечері та вночі відчувають приплив енергії для ігор та "полювання". Про це пише The Spruce Pets.

Основні причини, чому ваш улюбленець може будити вас:

Недостатня активність протягом дня — кіт, який весь день перебував на самоті та не отримав достатньо фізичних навантажень, увечері стає особливо енергійним

Нудьга і потреба у спілкуванні — особливо якщо тварина проводить багато часу на самоті

Голод або спрага — бажання отримати їжу чи смаколики

Переповнений лоток, що спричиняє дискомфорт

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Ефективні методи вирішення проблеми1. Плануйте ігри та перекуси перед сном

Приділіть коту увагу за годину до сну — активна гра допоможе витратити накопичену енергію. Після цього запропонуйте легкий перекус. Якщо кіт все одно намагатиметься вас будити, ігноруйте таку поведінку — поступово він зрозуміє, що нічні спроби привернути увагу безрезультатні.

2. Обмежте доступ до спальні

Якщо проблеми зі сном тривають, варто зробити спальню недоступною для кота. Натомість створіть комфортне місце для сну в іншій кімнаті, кутку вітальні або навіть у ванній. Переконайтеся, що там є вода та лоток. Для заохочення можна натерти котяче ліжко м'ятою, щоб привабити тварину.

3. Розгляньте можливість завести другого кота

Самотній кіт швидше нудьгує і може чекати на увагу господаря саме вночі. Другий кіт стане чудовим компаньйоном і зменшить нічну активність. Особливо це актуально для кошенят, які мають надлишок енергії у перший рік життя. Проте підбір другого дорослого кота потребує обережності, щоб уникнути стресу для обох тварин.

4. Не потурайте вимогам їжі

Якщо кіт будить вас заради їжі, не годуйте його відразу — це лише закріпить небажану поведінку. Краще створіть окреме місце для харчування та відпочинку вашого улюбленця, подалі від вашої спальні.

5. Встановіть чіткий розпорядок дня

Коти полюбляють передбачуваність. Визначте конкретний час для годування, ігор, доглядових процедур та спілкування. Регулярний графік допоможе вашому улюбленцю почуватися впевненіше і зменшить потребу порушувати ваш нічний відпочинок.

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