Салат з макарон: дуже смачний варіант для обіду

САЛАТИК З МАКАРОН

Легкий, яскравий і дуже смачний варіант для обіду або вечері!

Інгредієнти:

• Паста "мушлі" Голден Паста — 100 г

• Куряче філе — 200 г

• Крохмаль — 1 ст. л

• Перець — 1 шт

• Томат — 1 шт

• Авокадо — 1 шт

• Часник — 1 зубчик

• Зелена цибуля — за смаком

• Соєвий соус — 2 ст. л

• Соус теріякі — 1 ст. л

• Олія — 2 ст. л

• Кунжут — для посипання

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати, обкачати в крохмалі й обсмажити до золотистої скоринки.

2. Відварити пасту "мушлі" в підсоленій воді до готовності.

3. Нарізати перець, томати та авокадо.

4. Для заправки змішати подрібнений часник, зелену цибулю, соєвий соус, теріякі та олію.

5. Змішати всі інгредієнти в салаті й полити заправкою. Посипати кунжутом.