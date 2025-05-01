До ветеринара ходити не доведеться: топ порід собак, які мають міцне здоровʼя

Рішення завести собаку потребує ретельного обмірковування та готовності взяти на себе відповідальність. Хоча чотирилапий друг безумовно наповнить ваше життя радістю та любов'ю, важливо враховувати і фінансовий аспект утримання тварини.

Ветеринар Лайза Кан поділилася з виданням Mirror інформацією про породи собак, які генетично менш схильні до захворювань. Це дозволить власникам заощадити на ветеринарних послугах.

Австралійський скотар

Ця порода вирізняється надзвичайною витривалістю та сильним характером. Австралійські скотари надзвичайно енергійні та потребують активного способу життя з регулярними фізичними навантаженнями.

"Австралійські скотарські собаки створені для витривалості і отримують велику користь від активного способу життя", — підкреслює доктор Кан. Їхнє міцне здоров'я робить їх чудовими компаньйонами для активних власників.

Бордер-колі

Бордер-колі не лише входить до переліку найрозумніших порід собак у світі, але й відзначається винятковим здоров'ям. Ці собаки зберігають свою силу та енергійність навіть у старшому віці, що робить їх ідеальними довгостроковими компаньйонами.

Австралійська вівчарка

Австралійські вівчарки, відомі своєю розкішною шерстю та яскравою зовнішністю, були виведені спеціально для тривалої роботи в суворих умовах. Їхня природна витривалість і адаптивність забезпечують відмінне здоров'я та меншу схильність до генетичних захворювань.

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Хаскі

Незважаючи на те, що густа подвійна шерсть хаскі потребує регулярного догляду, ця порода вважається однією з найздоровіших серед домашніх собак.

"Виведені для холодного клімату та важких фізичних навантажень, хаскі еволюціонували у сильну та витривалу від природи породу", — зазначає ветеринар Лайза Кан.

Бігль

Біглі, з їхнім мисливським минулим, демонструють чудові показники здоров'я. Активний спосіб життя, закладений у генах цієї породи, сприяє природному підтриманню гарної фізичної форми.

"Як активні мисливські собаки, біглі підтримують хорошу фізичну форму, що сприяє їхньому загальному міцному здоров'ю", — пояснює доктор Кан.

Крім відмінного здоров'я, біглі також характеризуються дружелюбністю та чудово адаптуються до життя в сім'ях різного складу, що робить їх універсальним вибором для багатьох майбутніх власників.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти, що собака щасливий.

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