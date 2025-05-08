Збиратимете відрами: чим підживити виноград для хорошого врожаю

У травні виноград активно розвивається: з’являються нові пагони, формується листя та закладаються суцвіття. Саме на цьому етапі рослина потребує достатньої кількості поживних речовин, щоб забезпечити майбутній врожай. Успіх літнього плодоношення значною мірою залежить від того, наскільки грамотно ви подбаєте про підживлення у цей період.

Найбільше виноград потребує трьох основних елементів: азоту, фосфору й калію. Азот сприяє росту зеленої маси, фосфор підтримує розвиток кореневої системи та бутонів, а калій впливає на якість та смак ягід. Про це пише ТСН.

На початку травня доцільно застосовувати органічні добрива, наприклад, розчин коров’яку або пташиного посліду, які бажано поєднувати з мінеральними добавками, зокрема суперфосфатом і калійними сполуками. У середині місяця рекомендується провести позакореневе підживлення мікроелементами, зокрема магнієм, бором і цинком, що позитивно впливають на процес запилення та утворення зав’язі.

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Також доречним є використання промислових комплексних добрив, які вже містять збалансовану формулу елементів. Головне — дотримуватись рекомендованого дозування, аби не пошкодити кореневу систему. Усі кореневі підживлення необхідно супроводжувати рясним поливом, адже волога допомагає засвоювати добрива ефективніше.

Фахівці застерігають: важливо не переборщити з азотними добривами, інакше виноград надмірно зосередиться на зростанні листя, втрачаючи ресурс для формування ягід.

Нагадаємо, ми вже писали, яке добриво використовувати для помідорів.

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