Як правильно обрізати лаванду, щоб пишно квітка: поради садівників

Лаванда — одна з найулюбленіших рослин серед садівників. Вона не лише прикрашає клумби своїми ніжними фіолетовими квітами, а й наповнює сад приємним ароматом. Проте, щоб кущі залишалися здоровими і красивими, за ними потрібно правильно доглядати — зокрема, регулярно обрізати.

Коли варто обрізати лаванду

Обрізання є важливою частиною догляду за цією рослиною. Фахівці радять проводити обрізку двічі на рік:

Навесні , після того як мине загроза заморозків, для стимуляції активного росту.

, після того як мине загроза заморозків, для стимуляції активного росту. Влітку або на початку осені, після завершення цвітіння, щоб зберегти компактну форму куща і запобігти його оголенню знизу.

Про це пише Новини.Live.

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Як обрізати лаванду правильно

Для формування красивого куща обрізайте верхівки гілочок, знімаючи не більше ніж третину довжини. Обов’язково залишайте принаймні три пари листків, щоб не пошкодити точку росту. Зручніше обрізати лаванду, якщо попередньо зв'язати її у пучок і скористатися гострими ножицями або секатором.

Що робити з обрізаними гілками

Не поспішайте викидати обрізане — висушені гілочки можна використати як натуральний ароматизатор для дому. Лаванда не тільки додає затишку, а й відлякує міль та інших комах. Такий букет стане естетичним і корисним елементом вашого інтер’єру.

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