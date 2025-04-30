Врожай буде рекордним: городники поділились секретами правильного посіву огірків

При вирощуванні огірків важливо дотримуватися певних агротехнічних правил, які забезпечать гарний урожай. Правильна підготовка грядок починається з формування борозен глибиною до 4 см, між якими необхідно зберігати відстань не менше 70 см. Насіння в борознах розміщують з інтервалом 7-10 см, щоб уникнути загущення посадки.

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Перед посівом важливо зволожити борозни, а після внесення насіння провести полив із розрахунку 1,5 л води на рослину. Не забудьте встановити опори вздовж грядок для подальшого росту огіркових пагонів. Про це пише gospodar.ua.

Ділянка для огірків повинна добре прогріватися сонцем і бути захищеною від сильних вітрів. Ґрунт має відповідати певним вимогам: нейтральна кислотність, достатня пухкість та легка структура.

Для збільшення врожайності рекомендується внести деревний попіл, приблизно до 2 ложок на лунку, а також нітроамофоску в кількості до 15 грамів на лунку.

Варто відзначити, що огірки добре ростуть поруч із плодовими деревами. Посів проводять після того, як мине загроза заморозків, зазвичай у травні.

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