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Смачні вергуни до чаю
Смачні, хрусткі і ідеально підходять до чаю.
Інгредієнти:
• Кефір — 200 г;
• Яйце — 1 шт;
• Цукор — 100 г;
• Ванільний цукор — за бажанням;
• Розпушувач — 1 ч.л;
• Сіль — дрібка;
• Борошно — 400 г.
Спосіб приготування:
1. Змішати кефір, цукор і яйце, збити вінчиком.
2. Додати суміш борошна з розпушувачем, замісити м’яке тісто.
3. Залишити на 20–30 хвилин під плівкою.
4. Розкачати тісто до 0,5 см, вирізати смужки та зробити розрізи всередині. Завернути у вигляді завитків.
5. Смажити в розігрітій олії до золотистої скоринки.
6. Подавати з цукровою пудрою, джемом чи варенням.