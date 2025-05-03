Смачні вергуни до чаю

Смачні, хрусткі і ідеально підходять до чаю.

Інгредієнти:

• Кефір — 200 г;

• Яйце — 1 шт;

• Цукор — 100 г;

• Ванільний цукор — за бажанням;

• Розпушувач — 1 ч.л;

• Сіль — дрібка;

• Борошно — 400 г.

Спосіб приготування:

1. Змішати кефір, цукор і яйце, збити вінчиком.

2. Додати суміш борошна з розпушувачем, замісити м’яке тісто.

3. Залишити на 20–30 хвилин під плівкою.

4. Розкачати тісто до 0,5 см, вирізати смужки та зробити розрізи всередині. Завернути у вигляді завитків.

5. Смажити в розігрітій олії до золотистої скоринки.

6. Подавати з цукровою пудрою, джемом чи варенням.