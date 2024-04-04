Як позбутися плісняви у горщиках з розсадою: поради від досвідчених городників

Кожен власник дачі мріє про те, щоб його рослини були міцними та здоровими. Проте, часом можуть виникати певні проблеми. Наприклад, пліснява може несподівано з’явитися у горщиках з розсадою.

Оптимальним рішенням буде негайно усунути плісняву та вжити заходів, щоб вона не повернулася. Про те, як правильно це зробити розповідає команда UAportal.

Чому на розсаді з'являється пліснява

Розсада може стати жертвою плісняви, коли створюються сприятливі умови для її розвитку – тепло та висока вологість. Це ідеальні умови не лише для проростання сіянців, але й для розвитку грибкових організмів.

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Як позбутися від плісняви:

Найперше, що потрібно зробити – обережно зіскребти або зняти її з поверхні ґрунту. Якщо ваша розсада покрита плівкою чи кришкою, важливо забезпечити доступ свіжого повітря, відкривши або знявши їх. Земля повинна бути вологою, але не мокрою. Дозвольте верхньому шару ґрунту висохнути перед наступним поливом, але не допускайте повного висихання. Надмірний полив може сприяти розвитку плісняви та навіть призвести до загибелі рослин. Після проростання всього насіння, якщо ви користуєтеся нагрівальним килимком, краще його вимкнути. Таким чином ви уникнете надмірного тепла, яке сприятиме зростанню плісняви.

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Як уникнути повторного зараження розсади

Щоб уникнути повторної появи цвілі на рослинах, важливо підтримувати умови, які сприятимуть їх здоров’ю, але перешкоджатимуть розвитку грибків та плісняви.

Ось кілька порад:

Забезпечте належну вентиляцію в приміщенні.

Полив рослин здійснюйте знизу, а не зверху, щоб верхній шар землі залишався сухим, а коренева система отримувала достатньо води.

Відстежуйте, щоб між рослинами була достатня відстань для забезпечення циркуляції повітря та запобігання перенасичення вологою.

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