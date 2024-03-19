Як змусити розсаду прорости, якщо вона "заснула": корисний лайфхак

Вирощування розсади – справа клопітка. Іноді насіння проростає довго, і ми не знаємо, що робити. Не хвилюйтеся, є кілька способів допомогти їм.

Відео дня

За допомогою цих порад ваша розсада обов'язково проросте швидко і буде здоровою. Порадами поділились на сайті apostrophe.ua.

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Чому розсада може рости повільно?

Ґрунт: важкий ґрунт погано пропускає повітря і воду, що затримує проростання.

важкий ґрунт погано пропускає повітря і воду, що затримує проростання. Полив: надмір або нестача вологи шкодять рослинам.

надмір або нестача вологи шкодять рослинам. Освітлення: розсаді потрібно багато світла, інакше вона буде слабкою.

розсаді потрібно багато світла, інакше вона буде слабкою. Температура: різкі перепади температур шкодять ніжним паросткам.

Що робити, якщо розсада не проростає?

1. Розпушіть ґрунт.

Візьміть зубочистку і зробіть невеликі отвори в ґрунті між рядками. Це покращить доступ повітря до коріння.

2. Перевірте вологість.

Натисніть пальцем на ґрунт. Якщо він прилипає, значить, поливу достатньо. Якщо палець залишається чистим, полийте розсаду.

3. Використайте стимулятори росту.

Це допоможе вашим саджанцям впоратися зі стресом і швидше прорости.

4. Забезпечте розсаду світлом і теплом.

Поставте ємності з розсадою на сонячне місце і бережіть від перепадів температур.

5. Додайте добрива.

Після пікірування можна підживити розсаду спеціальними добривами для розсади.

Зверніть увагу:

Не всі насіння проростає з однаковою швидкістю. Деяким може знадобитися більше часу.

Не перезволожуйте ґрунт, інакше розсада може загнити.

Не тримайте розсаду під прямими сонячними променями, інакше вона може згоріти.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити міцну розсаду з березні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!