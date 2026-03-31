Їх найважче дресирувати: топ найвпертіших порід собак

Поширена думка, що достатньо виховати собаку до двох років — і на цьому навчання завершується. Проте це не відповідає дійсності. Догляд і дресирування — це безперервний процес протягом усього життя тварини, причому кожна порода має свої особливості.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, навчання собаки не має чіткої "кінцевої точки" — навички потрібно постійно підтримувати й розвивати, так само як і в людей.

Він зазначає, що навіть у зрілому віці собаки здатні навчатися. Наприклад, у його практиці був 13-річний йоркширський тер’єр, який продовжував освоювати нові навички. Якщо немає серйозних проблем зі здоров’ям, вік не є перешкодою для навчання.

Кінолог також згадує складні випадки з практики. Зокрема, бігль, який пережив втрату господаря під час окупації, мав серйозні психологічні проблеми та агресію. Після спеціальної реабілітації тварина змогла адаптуватися до нового середовища та сім’ї.

Щодо здатності до навчання, існує умовний "рейтинг інтелекту" собак, і деякі породи справді швидше засвоюють команди. Втім, це не означає, що з ними простіше. Навпаки — розумні собаки можуть бути хитрими й навіть маніпулювати власником, якщо з ними не працювати системно.

Наприклад, бордер-колі швидко вчаться, але потребують постійної уваги та тренувань. Без цього навіть дуже здібні тварини можуть створювати труднощі для власників.

Водночас існують породи, які вважаються більш впертими. Серед них, наприклад, бульдоги. Вони теж здатні навчатися, але потребують більше терпіння і повторень. При цьому результат, якщо його досягти, буде стійким. Натомість швидко навчені команди без регулярного повторення можуть так само швидко забуватися.

Фахівець наголошує, що всі собаки реагують на три основні типи мотивації: їжу, гру та соціальну взаємодію. Підхід потрібно підбирати індивідуально, враховуючи характер і особливості породи.

Деякі популярні породи, як-от французькі бульдоги, виводилися більше для компанії, ніж для складного навчання. Проте й у них можуть проявлятися інстинкти, наприклад мисливські, що іноді впливає на поведінку.

