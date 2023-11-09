Експерти пояснили, чим небезпечні муміфіковані плоди в саду

У листопаді городники та садівники, які піклуються про майбутній врожай своїх насаджень, готують кущі та дерева до зимівлі.

Як повідомляє Телеграм-канал "Дача. Сад та город", до зими треба прибрати всі плоди на деревах та кущах, аби вони через них не постраждали.

"Огляньте дерева і чагарники. Приберіть муміфіковані плоди – вони є джерелами інфекцій. Обробіть сад від шкідників і хвороб, якщо є необхідність", – радять фахівці.

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Зазначається, що у цей період варто підготувати й ділянку для газону. Для цього очистіть землю від бур'янів, каміння та іншого сміття. "Щільно утрамбуйте ґрунт. Посіяти насіння можна в листопаді або навесні", – кажуть експерти.

Стосовно муміфікованих плодів, які не були вчасно прибрані з дерев та кущів, експерти радять їх позбутися разом з опалим листям. Зазначається, що гнилі та хворі плоди як добриво використовувати не варто, оскільки вони стануть центром розповсюдження хвороб на ґрунті.

Для прикладу, яблука, які опали, або які досі висять на дереві, можуть стати добривом для плодових кущів – смородини, малини, аґрусу, горобини. Використовувати можна лише плоди без явних ознак грибкових інфекцій.

Для цього приготуйте рів глибиною приблизно 15-20 см та на відстані 20 см від ствола куща. Яблука дрібно поріжте, перемішайте із землею, чи скошеною травою. Сумішшю заповніть канавку, зверху засипте опале листя і перегній. Останнім шаром має стати садова земля.

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