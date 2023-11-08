Методи боротьби з мурахами на городі за допомогою натуральних засобів

Під час дачного та городнього сезону серед садівників часто виникає проблема, коли мурахи знищують врожаї. Однак не завжди потрібно вдаватися до хімічних препаратів. UAportal поділиться ефективними народними засобами, які допоможуть позбутися мурах у вашому саду.

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Одним з найефективніших засобів для боротьби з мурахами в саду є простий водний розчин оцту. Приготуйте суміш, змішавши 150 мл 70% оцтової кислоти з 1 літром теплої води. Для застосування рясно полийте ділянки, де збираються мурахи.

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Також можна змішати розпушувач і цукрову пудру в рівних пропорціях, і посипати сумішшю ділянки з високою активністю мурах. Повторюйте ці дії до повного знищення мурах.

Поєднання солі та попелу також є ефективним засобом проти мурах у саду. Посипте землю попелом, а потім полийте уражені ділянки сольовим розчином. Приготуйте сольовий розчин, розчинивши 7 столових ложок кухонної солі в окропі.

Якщо ви шукаєте економний підхід, окріп може бути простим, але ефективним засобом. Як тільки вода досягне температури кипіння, вилийте її на мурашники. Однак дуже важливо не виливати окріп поблизу рослин, щоб запобігти їх випадковому пошкодженню.

Часник, який, як відомо, відлякує шкідників, можна наносити на нижню частину дерев як природний засіб відлякування. Просто втирайте подрібнені зубчики часнику або листя в основу дерев. Окрім боротьби з мурахами, цей метод також допомагає у боротьбі з попелицею.

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