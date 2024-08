Що взути цієї осені: наймодніші жіночі моделі 2024 року

Осінь вже зовсім близько, тож настав час обрати взуття для дощових (або ж сонячних) днів. Відомо, що цей період часто приносить сірі та похмурі дні, і стильне трендове взуття може стати чудовим способом підняти настрій.

Осінь 2024 року – це чудова нагода оновити свій гардероб, особливо якщо у ньому ще є кілька пар з попередніх сезонів. Видання Who What Where UK зібрало 6 модних трендів цього сезону, серед яких кожен зможе знайти свій ідеальний варіант.

1. Байкерські чоботи

Емілі Ратаковскі ще влітку продемонструвала, що буде в тренді цієї осені. Вона обрала спортивний костюм і високі байкерські чоботи, створивши модний образ.

2. Черевики в коричневому кольорі

Чорний завжди залишається класикою для осіннього та зимового взуття, проте настав час для нових експериментів. Оскільки шоколадний відтінок став трендовим минулого року, він продовжує залишатися популярним і сьогодні.

3. Принт під змію

Тваринні принти завжди в моді, але цього сезону зміїний малюнок виходить на перший план.

4. Замшеві чоботи

Замшеве взуття не завжди є улюбленим серед модниць через відсутність водонепроникності. Проте, враховуючи, що восени не завжди йдуть дощі і калюжі на дорогах не постійні, можна сміливо вибирати модні замшеві чоботи для прогулянок.

5. Чоботи в бордових тонах

Бордовий колір, який йде слідом за коричневим у списку трендових відтінків, є особливо актуальним у 2024 році. Стилі Old Money та Mob Wife цього року стали популярнішими, а цей насичений червоний колір є їхньою відмінною рисою.

6. Чоботи з гострим носком

Цей тренд знову повертається і залишається на піку популярності. Чоботи з гострим носком завжди були в моді, і це не дивно, адже вони візуально подовжують ногу, що робить їх улюбленим вибором модниць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трендові сумки осені-2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!