Що можна і що не можна робити в Чистий четвер: головні традиції свята

Чистий четвер у 2024 році припадає на 2 травня. У церквах цього дня проходить служба, згадується остання трапеза Ісуса Христа зі своїми дванадцятьма учнями.

Віряни цього дня прибирають у будинках та обов'язково мають митися. Традиція Чистого Четверга походить із біблійних розповідей, коли перед Тайною Вечерею Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів.

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Традиції Чистого четверга

Окрім прибирання віряни мають відвідати храм та сповідатися. Якщо на цей припадає ваш день народження, його святкувати можна. Дозволяється запросити гостей за святковий стіл, проте він має бути пісним і безалкогольним.

Однак весілля святкувати у Чистий Четвер не варто. Вважається, що це призведе до неприємностей.

У четвер в церкві треба освятити сіль. Вважається, що вона матиме цілющі властивості. У ніч із середи на четвер сіль просмажують на сковороді та додають трохи борошна. Потім цю четвергову сіль освячують й коли повертаються з церкви, сиплять трохи під та біля ліжка.

Також у церкві треба купити свічок та відстояти всеношну службу. Одну зі свічок запаліть у церкві та загадайте бажання, щоб у вашій родині був достаток. Коли свічка догорить, заберіть огарок й помістіть вдома за образами.

Цього дня треба провести генеральне прибирання не лише у будинку, а й у дворі. Бажано звільнитися від непотрібних речей.

Прибирати треба ретельно, варто помити вікна, двері, познімати павутиння. У воду, якою миють будинок, додають монетки та сіль.

Коли потрібно купатися в Чистий четвер

Вважається, що у цей день вода стає цілющою. Купатися треба після 24:00 і до сходу сонця. Під час купання тричі читають Отче наш.

У давнину в таз з водою кидали срібну монетку та купалися, поки сонце не зійде.

Прикмети на Чистий четвер

Йде дощ - негода триватиме до червня;

Випав сніг — до спекотного літа;

Хмарний день – до багатих врожаїв;

Мінлива погода – осінь буде посушливою.

Що треба робити у Чистий четвер

Поприбирати в хаті та викинути усі старі й непотрібні речі;

Випрати речі та білизну й просушити на повітрі;

Віддати борги, нічого не позичати, подарунків не приносити.

Треба стригтися, голитися, обрізати нігті.

Цього дня обов'язково відвідували церкву та подавали милостиню при виході з храму.

Що заборонено на Чистий четвер

Не можна сваритися, лаятися

Не можна брати в борг та щось давати з хати

Заборонено плакати, ображатися, сердитись

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