Викликає почуття неповноцінності: психолог пояснив, чому люди бояться критики

Страх перед критикою є звичайним явищем, яке зачіпає багато людей. Критика часто асоціюється з негативною оцінкою, що підкреслює наші недоліки та викликає почуття неповноцінності, навіть якщо має на меті допомогти.

Психолог Леон Зельцер пояснює, що цей страх виникає через кілька причин, які можуть посилювати тривогу та дискомфорт у взаєминах. Однією з головних причин є загроза почуттю безпеки.

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У стосунках, як особистих, так і професійних, критика може суперечити нашому уявленню про себе і створювати відчуття небезпеки. Крім того, вона часто впливає на наше відчуття власної цінності, особливо якщо ми не впевнені в собі. Це може повертати нас до дитячих переживань, коли батьківська критика сприймалася як неприйняття.

Критика також провокує негативні емоції, такі як образа чи приниження, а іноді й агресію у відповідь. Захищаючись від неї, ми ризикуємо втратити можливість для самовдосконалення. Окрім того, життя у конкурентному суспільстві робить нас чутливими до оцінки наших досягнень, і якщо вони не відповідають очікуванням, це підсилює сумніви у власних можливостях.

Щоб ефективніше справлятися з критикою, важливо навчитися самозаспокоєнню та підтримувати себе у складних ситуаціях. Варто шукати внутрішні ресурси для визнання своїх досягнень, навіть якщо вони не отримують зовнішнього схвалення. Також необхідно практикувати самоперевірку, проявляючи до себе співчуття і не порівнюючи себе з іншими.

Зміцнюючи впевненість у собі та приймаючи свої недоліки, ми можемо легше сприймати критику і використовувати її для свого розвитку. Таке усвідомлення допоможе нам краще розуміти себе і не дозволяти критиці знижувати нашу самооцінку.

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