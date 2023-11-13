В Аравії в пустелі знайшли гігантську кам'яну ручну сокиру віком 200 000 років (фото)

Група дослідників, яка працювала в Ал-Улі, на північному заході Саудівської Аравії, знайшла гігантський кам’яний артефакт. Ця ручна сокира, можливо є найбільшою, яка була коли-небудь знайдена археологами.

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Як повідомляє The History Blog, що цей гігантський артефакт датується періодом нижнього-середнього палеоліту і йому понад 200 000 років.

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Ручну сокиру виявила міжнародна група археологів, яка працювала з Королівською комісією АлУла (RCU), під керівництвом доктора Омера "Кана" Аксой та доктора Гізем Кахраман Аксой з TEOS Heritage. Команда досліджувала пустельний ландшафт на південь від Алули, який називається рівниною Кур, шукаючи докази діяльності людини в давнину.

Виготовлений із дрібнозернистого базальту, кам’яний інструмент має довжину 51,3 см і був оброблений з обох сторін. З каменю намагалися створити міцний інструмент із придатними для використання ріжучими або рубаючими краями.

Дослідження ще триває, і ця знахідка є лише однією з понад дюжини подібних, хоча й дещо менших ручних сокир палеоліту, які були виявлені, – сказав доктор Омер Аксой, директор проєкту.

"Ця ручна сокира є однією з найважливіших знахідок під час нашого поточного дослідження рівнини Кур. Цей дивовижний кам’яний інструмент має понад пів метра в довжину (довжина: 51,3 см, ширина: 9,5 см, товщина: 5,7 см) і є найбільшим прикладом із серії кам’яних знарядь, виявлених на місці. Постійні пошуки порівнянь з усього світу не привели до сокири такого ж розміру. Таким чином, це цілком може бути одна з найбільших ручних сокир, коли-небудь знайдених", – додав науковець.

Нагадаємо, вченим вдалось відтворити зовнішність єгипетського фараона Аменхотепа І, який правив 3500 років тому.

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