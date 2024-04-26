Врожай носитимете відрами: коли саджати квасолю у відкритий грунт

Квасоля - це невибаглива, але надзвичайно корисна та ситна культура, яка під силу навіть початківцям-садівникам. Щоб отримати рясний урожай, важливо знати, коли і як правильно садити квасолю у відкритий ґрунт.

В Україні квасолю можна садити протягом весни та літа, проте найкращим часом вважається травень, коли ґрунт вже добре прогріється, а ризик заморозків минає. Цей місяць забезпечує оптимальні умови для проростання насіння та подальшого розвитку рослини. Про це пише Главред.

На півдні квасолю можна сіяти вже наприкінці квітня або на початку травня. У центральних областях краще почекати до середини травня, коли ґрунт прогріється до 10-12°C. На півночі рекомендується садити квасолю наприкінці травня або на початку червня.

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Що любить квасоля при посадці?

Легкі, пухкі ґрунти.

Добре освітлені сонцем місця.

Захист від вітру.

Регулярний полив, особливо у перші два тижні після посадки.

Підживлення органічними та мінеральними добривами.

Як правильно садити квасолю у відкритий ґрунт:

Підготовка ґрунту:

Виберіть сонячне місце, захищене від вітру.

Ґрунт має бути пухким, дренованим, з нейтральною кислотністю.

За 2-3 тижні до посадки перекопайте ґрунт, додайте перегній або компост.

За кілька днів до посадки зробіть лунки глибиною 5-6 см для кущових сортів і 8-10 см для витких.

Відстань між лунками для кущових сортів – 20-25 см, для витких – 30-40 см.

Підготовка насіння:

Перевірте насіння на схожість.

Замочіть його в теплій воді на 8-12 годин.

Деякі садівники рекомендують проростити насіння перед посадкою.

Посадка:

У лунки покладіть по 2-3 насінини.

Присипте землею і злегка притисніть.

Полийте теплою водою.

Додаткові поради для вирощування квасолі:

Для кращого проростання насіння можете додати у воду для замочування стимулятор росту.

Після посадки ґрунт навколо насіння можна замульчувати соломою, торфом або перегноєм.

Регулярно прополювайте та розпушуйте ґрунт навколо рослин.

Під час цвітіння та плодоношення квасоля потребує рясного поливу.

Не допускайте пересихання ґрунту, адже це може призвести до скидання квіток та зав'язей.

Для стимуляції плодоношення рекомендується регулярно обривати верхівки пагонів.

Збирайте квасолю в міру дозрівання, не допускаючи перестигання.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити багатий урожай квасолі та насолодитися її чудовим смаком.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як садити квасолю, щоб отримати хороший врожай.

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