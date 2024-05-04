Убережіть свій сад: названо рослини, які розносять хвороби та заражають все навколо

Розкішний сад, який не вимагає складного догляду, ідеально відповідає потребам зайнятих осіб або тих, хто з різних причин, включаючи вік чи просто небажання, не хоче возитися з вимогливими до догляду рослинами.

Важливо знати, які квіти краще не висаджувати, адже вони схильні до частих хвороб. Це може призвести до зараження інших мешканців вашого саду чи клумби, повідомляє Ukr.Media.

Штамбова козяча верба

Козячі верби схильні до зараження грибком, відомим як іржа, який виявляється через іржавим нальотом на листках. Якщо ви не бажаєте регулярно займатися лікуванням цих рослин, краще уникнути їх висаджування у вашому саду.

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Іржа не поширюється на інші рослини, але може серйозно завадити здоровому росту та розвитку самої козячої верби, перетворюючи потенційно красиве цвітіння на нескінченні проблеми.

Флокси

Флокси, які є вельми популярними та привабливими рослинами, можуть стати прикрасою будь-якого саду. Однак, висаджуючи їх, будьте готові до боротьби з таким захворюванням, як борошниста роса. Для того, щоб флокси радували вас своїм цвітінням, необхідно забезпечити їм регулярний догляд та лікування.

Проте існує простий і ефективний метод боротьби з борошнистою росою – використання золи. Посипання золою кущів флоксів восени може значно знизити ризик захворювання наступного року.

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Ялівець

Ялівець відомий своєю схильністю до іржі, з якою важко боротися. Ця хвороба може передаватися на груші, яблуні та горобину, а спори здатні поширюватися на відстань до 100 метрів. Таким чином, ялівець у саду сусіда може стати джерелом зараження для ваших плодових дерев. Щоб забезпечити багатий урожай, краще уникати висаджування козацького ялівця у власному саду.

Кінський каштан

Щодо кінського каштана, його висадження не рекомендується у середній смузі. Хоча рослина і вражає своїм квітненням та ароматом, вона ідеально підходить для теплих південних регіонів. У більш прохолодних та вологих умовах помірного клімату кінський каштан схильний до швидкого розвитку грибкових інфекцій, включаючи іржу. Лікування таких захворювань є складним, і часто єдиним рішенням є регулярні обробки протягом сезону, починаючи з ранньої весни та після цвітіння, а також збір зараженого листя з поверхні ґрунту.

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