Собака п‘є багато води: в чому причина та чи треба звертатись до ветеринара

Всім відомо, що вода - це джерело життя. Для собак, як і для будь-якого живого організму, вона відіграє життєво важливу роль. Проте, якщо ви помітили, що ваш собака п'є значно більше води, ніж зазвичай, це може бути тривожним сигналом. У такому разі варто звернутись до ветеринара. Про це пише PET.MD.

Скільки води повинна пити собака?

Норма споживання води для собак може варіюватися залежно від віку, породи, ваги, рівня активності та кліматичних умов.

В середньому, доросла собака повинна випивати 40-70 мл води на 1 кг ваги тіла на добу.

Як визначити, чи п'є ваш собака занадто багато?

Щоб відстежувати споживання води вашого собаки, рекомендується:

Наповнювати миску свіжою водою до одного рівня щодня в один і той же час.

Записувати кількість води, яку ви додаєте протягом дня.

Вимірювати кількість води, яка залишається в мисці в кінці дня.

Якщо ви помітили, що:

Ваш собака п'є значно більше води, ніж зазвичай (вдвічі або більше норми).

Вона п'є воду навіть після їжі.

Спрага супроводжується іншими симптомами, такими як блювота, діарея, млявість, втрата апетиту, утруднене дихання або кров у сечі.

Важливо негайно звернутися до ветеринара!

Чому собака може пити багато води?

Існує безліч причин, чому собака може пити багато води. Деякі з них безпечні, інші ж можуть бути свідченням серйозних проблем зі здоров'ям.

Безпечні причини:

Спека та суха погода: В спекотну або суху погоду собаки втрачають більше рідини через потовиділення, тому їм потрібно пити більше води, щоб компенсувати втрату.

В спекотну або суху погоду собаки втрачають більше рідини через потовиділення, тому їм потрібно пити більше води, щоб компенсувати втрату. Солона або суха їжа: Якщо собака їсть їжу з високим вмістом солі або сухого корму, їй може знадобитися більше води, щоб вивести сіль з організму.

Підвищена фізична активність: Собаки, які багато бігають, грають або займаються спортом, втрачають більше рідини через піт і їм потрібно пити більше води, щоб відновити водний баланс.

Собаки, які багато бігають, грають або займаються спортом, втрачають більше рідини через піт і їм потрібно пити більше води, щоб відновити водний баланс. Прийом ліків: Деякі ліки, наприклад, сечогінні, можуть викликати спрагу як побічний ефект.

Деякі ліки, наприклад, сечогінні, можуть викликати спрагу як побічний ефект. Вагітність або годування груддю: Вагітні та годуючі собаки потребують більше води, щоб підтримувати водний баланс як для себе, так і для своїх цуценят.

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Можливі проблеми зі здоров'ям:

Цукровий діабет: Цукровий діабет - це захворювання, яке порушує регуляцію рівня цукру в крові. Один з симптомів діабету - це поліурія (надмірне сечовипускання), що може призводити до спраги.

Цукровий діабет - це захворювання, яке порушує регуляцію рівня цукру в крові. Один з симптомів діабету - це поліурія (надмірне сечовипускання), що може призводити до спраги. Захворювання нирок: Захворювання нирок можуть порушувати здатність нирок фільтрувати воду і виводити її з організму. Це може призводити до спраги, а також до інших симптомів, таких як блювота, діарея і втрата апетиту.

Інфекції сечовивідних шляхів: Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) можуть викликати подразнення сечового міхура і сечоводів, що може призводити до частих позивів до сечовипускання і, як наслідок, до спраги.

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) можуть викликати подразнення сечового міхура і сечоводів, що може призводити до частих позивів до сечовипускання і, як наслідок, до спраги. Хвороби печінки: Деякі захворювання печінки можуть призводити до накопичення рідини в животі, що може викликати спрагу.

Деякі захворювання печінки можуть призводити до накопичення рідини в животі, що може викликати спрагу. Проблеми з щитовидною залозою: Надмірне вироблення гормонів щитовидної залози може призводити до прискореного метаболізму і спраги.

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