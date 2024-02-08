Чому не слід викидати кавову гущу, якщо у вас є город: поради досвідчених садівників

Хто б міг подумати, що звичайна кавова гуща може стати справжнім скарбом для вашого саду? Досвідчені садівники вже давно знають про її чудодійні властивості і активно використовують її як добриво.

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Кавова гуща – це доступний, екологічний та ефективний спосіб покращити ґрунт, підживити рослини та захистити їх від шкідників. Спробуйте використовувати її у вашому саду, і ви будете приємно здивовані результатами, пише Главред.

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Чим же так корисна кавова гуща для рослин?

Мінерали та мікроелементи: Кавова гуща містить азот, фосфор, калій, кальцій, залізо, мідь та інші корисні речовини, які необхідні для росту та розвитку рослин.

Розпушує ґрунт: Додавання кавової гущі в ґрунт робить його більш пухким і повітряним, що покращує проникнення вологи та поживних речовин до коренів.

Додавання кавової гущі в ґрунт робить його більш пухким і повітряним, що покращує проникнення вологи та поживних речовин до коренів. Мульчування: Висушена кавова гуща може використовуватися як мульча, яка запобігає випаровуванню вологи, утворенню кірки на ґрунті та росту бур'янів.

Висушена кавова гуща може використовуватися як мульча, яка запобігає випаровуванню вологи, утворенню кірки на ґрунті та росту бур'янів. Відлякує шкідників: Запах кави не подобається слимакам, равликам, мурахам та іншим шкідникам.

Запах кави не подобається слимакам, равликам, мурахам та іншим шкідникам. Приваблює дощових черв'яків: Дощові черв'яки обожнюють кавову гущу, а їх присутність в ґрунті свідчить про його родючість.

Як використовувати кавову гущу в саду?

Добриво: Кавову гущу можна додавати в компост, використовувати для поливу або розсипати навколо рослин.

Кавову гущу можна додавати в компост, використовувати для поливу або розсипати навколо рослин. Мульчування: Розсипте висушену кавову гущу шаром 2-3 см навколо рослин.

Розсипте висушену кавову гущу шаром 2-3 см навколо рослин. Захист від шкідників: Розсипте кавову гущу навколо рослин, які страждають від шкідників.

Розсипте кавову гущу навколо рослин, які страждають від шкідників. Підживлення для кімнатних рослин: Додайте кавову гущу в ґрунт кімнатних рослин.

Важливо:

Не використовуйте свіжу кавову гущу, адже вона може обпалити коріння рослин. Її потрібно попередньо просушити.

Не рекомендується використовувати кавову гущу частіше одного разу на місяць.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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