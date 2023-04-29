Чому депресію не можна лікувати травами: пояснення лікарів

Психіатр Євген Скрипник на своїй сторінці в Instagram пояснив, чому не можна лікувати депресію травами та якої шкоди це може завдати.

''Часто доводиться чути: можна мені замість антидепресантів що-небудь легке, бажано рослинне. Чомусь "ліки" на травах у нас вважають безпечними і натуральними!'' – пише Скрипник.

Як зазначає психіатр, трави, які ми збираємо самі? дійсно натуральні та не завдають шкоди організму, але й ефекту не мають, як і трави, куплені в аптеці.

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''Якщо у людини спостерігається тривожний, іпохондричний та панічний розлади, лікування має проводитись виключно під наглядом лікаря за допомогою антидепресантів. Якщо ж пацієнт хоче лікуватись травами – то помічаєте короткотривалий ефект легкого заспокоєння і нічого більше. В результаті хвороба приймає більше серйозні форми.''

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"Повторюю: за депресивних і виражених тривожних розладів є доведене курсове лікування антидепресантами. Все інше – тільки погіршить ваш стан", – зазначає Євген Скрипник.

Симптоми депресії

Втома

Одним з найбільш яскравих симпотомів депресії є втома та відсутність сил. Йдеться про хронічну втому, яку не знімає ні сон, ні відпочинок.

Нездатність сконцентруватись

Ви починаєте постійно все забувати, втрачаєте суть розмови та не можете впорядкувати свої думки.

Злість та дратівливість без причин

Це звичні симптоми під час депресії. Депресія викликає відчуття пригніченості, а воно у свою чергу робить вас злим та роздратованим.

Песимістичні погляди

Якщо у людини депресія, вона автоматично стає яскраво вираженим песимістом. Людина перестає бачити щось хороше, зникає радість життя. Вона не хоче спілкуватись з людьми.

Втрата інтересу до звичних занять

Людина білтше не хоче займатись улюбленим хобі, спортом чи навіть сексом. Вона перестає відчувати задоволення, закривається в собі та постійно прагне бути на самоті.

Стан вимушеного щастя

Щоб приховати депресію, в оточенні друзів людина одягає маску "щасливого обличчя", щоб приховати симптоми депресії. Але довго так прикидатись вона не може.

Зміни апетиту та ваги

Як сильний апетит, так і його відсутність можуть вказувати на депресію. Нерідко люди заїдають порожнечу всередині та поганий настрій.

Безсоння

Депресія часто провокує безсоння. А замала кількість сну сприяє розвитку депресії. Тривалий сон понад 10 годин також може свідчити про депресію.

Потяг до алкоголю чи наркотиків

Щоб перестати відчувати пригніченість люди часто звертаються о допомогу до алкоголю та наркотиків.

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