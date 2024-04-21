Як захистити яблуню від заморозків навесні: поради городників

У весняний період погодні умови демонструють високу мінливість. Вдень може панувати тепла температура, тоді як вночі на певні регіони насуваються заморозки. Нинішня весна в Україні супроводжується значним похолоданням. Як убезпечити плодові дерева, зокрема яблуні, які вже розпочали цвітіння, від негативного впливу несприятливих температур? Про це пише ТСН.

Першочергові заходи профілактики:

Вибір оптимального місця для розбивки саду є вирішальним фактором. Улоговини та заглиблення місцевості сприяють скупченню холодного повітря, що є вкрай небажаним. Кращими локаціями вважаються пологі схили, з яких холодне повітря легко сходить на нижче розташовані поля. Ретельний добір морозостійких культур та сортів. Намагання вирощувати персики чи нектарини в регіонах, де і більш стійкі культури не щороку плодоносять, є безперспективним. Важливо зосередитися на сортах, які добре адаптовані до місцевих кліматичних умов.

Готовність до екстремальних заходів захисту майбутнього врожаю під час заморозків є вкрай важливою. Перевірені часом методи включають:

- Дощування;

- Укривання;

- Димлення;

- Обігрівання;

- Підгодівлю;

- Полив.

Однак, жоден із цих способів не може гарантувати абсолютний захист ніжних квіткових бруньок від морозу.

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Розпізнавання ознак настання заморозків:

Якщо немає можливості стежити за прогнозом погоди, слід пам'ятати, що заморозки найчастіше трапляються вранці та вночі. Іншими індикаторами можуть бути:

- Підвищення атмосферного тиску та зменшення хмарності;

- Ясне небо на заході сонця при температурі +5°C;

- До 21:00 температура знижується до +4°C;

- Падіння температури, хмарне небо, вітер та зростання атмосферного тиску.

Ці показники допоможуть вчасно вжити захисних заходів для вашого саду.

Плодові дерева можуть постраждати від заморозків ще до появи бруньок. Зародки в бруньках гинуть вже при -3,5°C. Під час цвітіння згубними для врожаю є морози від -1,5°C до -2°C, а зав'язі пошкоджуються навіть при -1°C. Садівники використовують різноманітні способи захисту дерев.

Дощування полягає в обприскуванні крони злегка підсоленою водою. Охолоджуючись, краплі віддають своє тепло листочкам та квіткам. Ефективне лише за безвітряних умов.

Укривання передбачає обмотування молодих чи низькорослих дерев спеціальним матеріалом, мішковиною або старим одягом. Процедуру слід проводити обережно.

Димлення – один з найефективніших способів. Підпалене під кроною органічне сміття виділятиме дим, який створить захисну оболонку від холоду. Однак, таке багаття потребує постійного нагляду.

Підгодівля та обробка препаратами. Калійно-фосфорні добрива (Актара, монофосфат калію), стимулятори (Вертекс, Циркон) та кріопротектори (Вимпел, Епін) підвищують стресостійкість рослин до перепадів температур.

Полив великою кількістю води (5-10 відер під доросле дерево) допоможе утримувати тепло і захиститися від заморозків до -2°C.

Екстрена реанімація дерев після дії морозу передбачає застосування препаратів-адаптогенів, що містять рослинні гормони, зокрема цитокініни. Вони активізують обмінні процеси та переміщення цукрів до репродуктивних органів, підвищуючи морозостійкість. Застосування регуляторів росту з високим вмістом цитокінінів восени відтягує цвітіння дерев на 7-10 днів, коли загроза заморозків значно знижується.

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