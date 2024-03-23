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Як виростити авокадо на підвіконні: стовідсотковий спосіб

Ігор Романько

Як вирощувати авокадо з кісточки на підвіконні в горщику

Мрієте про власне авокадо-дерево, що прикрашатиме ваш дім? Не витрачайте гроші на дорослі рослини! Виростіть авокадо з кісточки – це захопливо і просто!

Вирощування авокадо з кісточки – це цікавий експеримент, який може подарувати вам екзотичну красуню на вашому підвіконні, пише dim.novyny.

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Яке авокадо підходить для пророщування?

  • Вибирайте стиглий плід будь-якого сорту.
  • Зверніть увагу на розмір кісточки: чим вона більша, тим краще.

Як проростити кісточку авокадо?

Існує три популярні методи:

1. Простий:

  • Посадіть неочищену кісточку на 2/3 в ґрунт.
  • Поливайте раз на тиждень.
  • Цей метод не завжди дає результат.

2. Найпопулярніший:

  • Проткніть кісточку зубочистками по екватору.
  • Зафіксуйте її над водою в глибокому посуді.
  • Слідкуйте за рівнем води.

3. З очищенням:

  • Зніміть шкірку з кісточки.
  • Помістіть в воду на 1/3.
  • Цей метод дає швидші паростки.

Порада:

  • Використовуйте очищену або відстояну воду кімнатної температури.
  • Зачекайте на паросток від 1 тижня до 3 місяців.

Як посадити пророщену кісточку?

  • Виберіть просторий горщик з дренажними отворами.
  • Заповніть його пухким, поживним ґрунтом.
  • Посадіть кісточку тупою стороною вниз на 3 см.
  • Можна посадити 3 кісточки для красивого переплетення стебел.
  • Поставте горщик на західне вікно з розсіяним світлом.

Як доглядати за авокадо?

  • Поливайте, коли ґрунт просохне на 5 см.
  • Не допускайте перезволоження.
  • Підтримуйте кімнатну температуру (не нижче 20°C).
  • Регулярно обприскуйте повітря навколо рослини.
  • Пересаджуйте авокадо щовесни до 4 років, потім – раз на 3 роки.

Коли цвіте і плодоносить авокадо?

  • Перші квіти з'являються на 3-й рік.
  • Для плодоношення потрібні саджанці різної статі для запилення.
  • В домашніх умовах отримати плоди складно.
  • Смак домашніх плодів може відрізнятися від магазинних.

Хвороби та шкідники авокадо:

  • Найчастіше рослину вражає павутинний кліщ та щитівка.
  • Для боротьби з ними використовуйте інсектициди.

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