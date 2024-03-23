Як виростити авокадо на підвіконні: стовідсотковий спосіб

Мрієте про власне авокадо-дерево, що прикрашатиме ваш дім? Не витрачайте гроші на дорослі рослини! Виростіть авокадо з кісточки – це захопливо і просто!

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Вирощування авокадо з кісточки – це цікавий експеримент, який може подарувати вам екзотичну красуню на вашому підвіконні, пише dim.novyny.

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Яке авокадо підходить для пророщування?

Вибирайте стиглий плід будь-якого сорту.

Зверніть увагу на розмір кісточки: чим вона більша, тим краще.

Як проростити кісточку авокадо?

Існує три популярні методи:

1. Простий:

Посадіть неочищену кісточку на 2/3 в ґрунт.

Поливайте раз на тиждень.

Цей метод не завжди дає результат.

2. Найпопулярніший:

Проткніть кісточку зубочистками по екватору.

Зафіксуйте її над водою в глибокому посуді.

Слідкуйте за рівнем води.

3. З очищенням:

Зніміть шкірку з кісточки.

Помістіть в воду на 1/3.

Цей метод дає швидші паростки.

Порада:

Використовуйте очищену або відстояну воду кімнатної температури.

Зачекайте на паросток від 1 тижня до 3 місяців.

Як посадити пророщену кісточку?

Виберіть просторий горщик з дренажними отворами.

Заповніть його пухким, поживним ґрунтом.

Посадіть кісточку тупою стороною вниз на 3 см.

Можна посадити 3 кісточки для красивого переплетення стебел.

Поставте горщик на західне вікно з розсіяним світлом.

Як доглядати за авокадо?

Поливайте, коли ґрунт просохне на 5 см.

Не допускайте перезволоження.

Підтримуйте кімнатну температуру (не нижче 20°C).

Регулярно обприскуйте повітря навколо рослини.

Пересаджуйте авокадо щовесни до 4 років, потім – раз на 3 роки.

Коли цвіте і плодоносить авокадо?

Перші квіти з'являються на 3-й рік.

Для плодоношення потрібні саджанці різної статі для запилення.

В домашніх умовах отримати плоди складно.

Смак домашніх плодів може відрізнятися від магазинних.

Хвороби та шкідники авокадо:

Найчастіше рослину вражає павутинний кліщ та щитівка.

Для боротьби з ними використовуйте інсектициди.

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