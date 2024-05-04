Як доглядати за старими собаками: поради ветеринарів

На жаль, не всі улюбленці можуть похизуватися похилим віком – в середньому, залежно від розмірів, вони живуть від 10 до 13 років.

Щоб допомогти вашому собаці прожити довге та щасливе життя, важливо знати про його специфічні потреби, пов'язані з віком, та забезпечити йому правильне харчування, своєчасне лікування та догляд.

РБК-Україна поспілкувався з Олександром Айшпуром, кандидатом ветеринарних наук, експертом з наукових комунікацій Royal Canin, який поділився цінними порадами.

Перші ознаки старіння собаки

Власники собак можуть допомогти своїм улюбленцям сповільнити процес старіння. Для цього важливо проводити регулярну діагностику, щоб вчасно виявляти та лікувати характерні для старіючих тварин захворювання.

Особливої уваги потребують ті собаки, які прожили три чверті очікуваної тривалості життя – саме тоді улюбленець вважається вже не зрілим, а старіючим.

Ось деякі ознаки старіння, на які слід звернути увагу

Підвищений ризик набору зайвої ваги: З віком собаки втрачають м'язову масу та менше рухаються. В результаті тварини витрачають недостатньо енергії та швидше набирають вагу.

З віком собаки втрачають м'язову масу та менше рухаються. В результаті тварини витрачають недостатньо енергії та швидше набирають вагу. Захворювання ротової порожнини: Проблеми з яснами та зубами призводять до болю під час розгризання корму, неприємного запаху з рота та швидкого розмноження бактерій.

Сповільнене травлення: Через зниження м'язового тонусу кишківника та секреції травних ферментів травлення старих собак ускладнюється.

Через зниження м'язового тонусу кишківника та секреції травних ферментів травлення старих собак ускладнюється. Погіршення роботи органів чуття та імунітету: З віком імунітет тварин слабшає, вони стають більш сприйнятливими до інфекцій і хвороб. Крім того, у собак, що старіють, погіршується слух, зір та нюх, що впливає на апетит.

Види старіння

Геріатрична ветеринарія, розділ науки про профілактику та лікування хвороб старіючих собак, виділяє кілька видів старіння тварин:

Здорове старіння: Це вікові зміни, які не впливають негативно на якість життя та проходять за відсутності виражених захворювань.

Це вікові зміни, які не впливають негативно на якість життя та проходять за відсутності виражених захворювань. Патологічне старіння: Якість життя собаки суттєво погіршується. Цей вид старіння часто супроводжується когнітивними дисфункціями.

Синдром слабкості: Це короткий період, коли собака стає особливо вразливою перед зовнішніми подразниками та стресом.

Найпоширеніші захворювання собак, що старіють

Проблеми із зором: Катаракта.

Катаракта. Порушення когнітивних функцій: Недостатність забезпечення мозку кров'ю і киснем.

Недостатність забезпечення мозку кров'ю і киснем. Гіпотиреоз: Хвороба щитовидної залози.

Хвороба щитовидної залози. Остеоартрит: Захворювання суглобів.

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Як допомогти вашому собаці прожити довге та щасливе життя

Регулярно відвідуйте ветеринара: Це дозволить вчасно виявити та розпочати лікування захворювань.

Забезпечте вашому собаці правильне харчування: Виберіть корм, який багатий на нутрієнти та відповідає потребам старіючої тварини.

Виберіть корм, який багатий на нутрієнти та відповідає потребам старіючої тварини. Підтримуйте вашого собаку в активності: Фізичні навантаження важливі для здоров'я суглобів та м'язів собаки.

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