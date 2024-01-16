Як розм'якшити рушники без кондиціонера та хімії: найпростіший лайфхак

Махрові рушники – це незамінний атрибут будь-якої ванної кімнати. Вони приємні на дотик, добре вбирають вологу та залишають відчуття свіжості.

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Однак із часом махра може ставати жорсткішою, що робить рушники менш комфортними у використанні. Однак існує кілька способів, як повернути їм м’якість.

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Щоб пом’якшити жорстку воду і махрові волокна, у воду для прання можна додати оцет 9% (на 10 л води 100 мл оцту). Якщо користуєтеся пральною машинкою, наливайте оцет у відсік для кондиціонера.

Для пом’якшення можна додавати у воду харчову соду або замочувати у содовому розчині махрові вироби перед пранням (на літр води покладіть три ложки соди).

Можна замочити рушники у розчині солі (на літр води 60 г солі), а потім випрати й добре прополоскати.

Як прати рушники правильно

Найчастіше причиною жорсткості рушників стають помилки у пранні. Якщо дотримуватись не хитрих правил, махровий текстиль завжди буде м’яким, свіжим та комфортним. Зазвичай банні рушники не надто брудняться, тому їх варто прати на делікатному режимі, щоб просто освіжити.

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Правила для прання у пральній машинці

Щоб надовго зберегти форму та м’якість рушників, дотримуйтесь наступних правил:

Вивчайте інструкції на етикетці до махрового виробу, а якщо вона відсутня, періть на температурі не більше шістдесяти градусів, встановивши делікатний режим (або у режимі прання дитячих речей). Після закінчення циклу ввімкніть додаткове полоскання. Ніколи не кип’ятіть махрові вироби, навіть якщо вони сильно забруднені. Махрові тканини погано переносять кип’ятіння. Перед пранням банні рушники можна замочити у теплій воді. Коли встановлюєте функцію віджиму на пральній машинці, обирайте мінімальну кількість обертів (не більше 500). Це дозволить запобігти деформуванню махрових виробів. Якщо рушник брудний і вологий, його варто одразу випрати або висушити й покласти у білизняний кошик. Якщо залишити махровий виріб мокрим, на ньому може з’явитися цвіль, яка важко виводяться.

Як сушити махрові рушники

Сушіть махрові вироби на вулиці або у добре провітреному приміщенні. Перед тим, як розвісити рушники, добряче струсніть їх. Це допоможе тканині розправитися.

Як швидко розпушити рушник

Експерти, що знаються на виробництві рушників, у коментарі виданню Express порадили перед пранням та після нього з силою струшувати махрові рушники. Зазначається, що "це трохи розкриє волокна, дозволяючи мийному засобу проникнути в кожну пору та зробити їх надзвичайно чистими".

"Наприкінці циклу сушіння або перед тим, як вивішувати їх на вулицю, якщо ви сушите на мотузці, струсніть рушники вдруге. Це розпушить волокна тканини, що зробить ваші рушники надзвичайно плюшевими та пухнастими", – зауважують експерти.

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