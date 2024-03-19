Як запобігти намерзанню льоду у морозилці: лайфхак з содою

Утворення льоду в морозильній камері - це поширена проблема, яка не лише займає корисний простір, а й змушує холодильник споживати більше електроенергії. Проте існують ефективні способи протидії цьому явищу за допомогою звичайних побутових засобів.

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Розчин харчової соди може стати справжнім рятівником у боротьбі з наморозями. Його застосування дозволить уникнути швидкого осідання вологи та утворення товстих шарів льоду на стінках морозильної камери. Про це пише Телеграф.

Ось як слід використовувати соду:

Спершу необхідно повністю розморозити морозильну камеру. Нанесіть 1-2 столові ложки харчової соди на вологу ганчірку та ретельно протріть нею всі внутрішні стінки. Важливо не допустити потрапляння соди на гумові ущільнювачі, оскільки це може їх пошкодити.

Завдяки захисній дії соди волога не буде так швидко осідати на стінках, а при наступному розморожуванні її буде легше видалити. Крім того, цей засіб також допоможе позбутися неприємних запахів у холодильнику.

Як альтернативу харчовій соді можна використати олію або гліцерин. Просто нанесіть декілька крапель обраної рідини на вологу ганчірку та протріть нею внутрішню поверхню морозильної камери.

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Для ефективнішого запобігання утворенню льоду варто також дотримуватися кількох додаткових порад:

- Не розміщуйте холодильник надто близько до джерел тепла, як-от плита чи посудомийна машина, оскільки це змушує морозильну камеру витрачати більше енергії.

- Залишайте достатній простір між холодильником та стіною для належної циркуляції повітря.

- Намагайтеся не залишати дверцята морозильної камери відчиненими надовго, оскільки так всередину потрапляє тепле повітря.

- Перед заморожуванням дайте їжі охолонути до кімнатної температури, адже конденсат від гарячих продуктів перетворюється на лід.

- Регулярно перевіряйте стан ущільнювачів на дверцятах і своєчасно замінюйте їх у разі пошкоджень, щоб тепле повітря не проникало всередину.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб морозилка працювала краще.

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