Як запобігти намерзанню льоду у морозилці: лайфхак з содою
Утворення льоду в морозильній камері - це поширена проблема, яка не лише займає корисний простір, а й змушує холодильник споживати більше електроенергії. Проте існують ефективні способи протидії цьому явищу за допомогою звичайних побутових засобів.
Розчин харчової соди може стати справжнім рятівником у боротьбі з наморозями. Його застосування дозволить уникнути швидкого осідання вологи та утворення товстих шарів льоду на стінках морозильної камери. Про це пише Телеграф.
Ось як слід використовувати соду:
- Спершу необхідно повністю розморозити морозильну камеру.
- Нанесіть 1-2 столові ложки харчової соди на вологу ганчірку та ретельно протріть нею всі внутрішні стінки.
- Важливо не допустити потрапляння соди на гумові ущільнювачі, оскільки це може їх пошкодити.
Завдяки захисній дії соди волога не буде так швидко осідати на стінках, а при наступному розморожуванні її буде легше видалити. Крім того, цей засіб також допоможе позбутися неприємних запахів у холодильнику.
Як альтернативу харчовій соді можна використати олію або гліцерин. Просто нанесіть декілька крапель обраної рідини на вологу ганчірку та протріть нею внутрішню поверхню морозильної камери.
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Для ефективнішого запобігання утворенню льоду варто також дотримуватися кількох додаткових порад:
- Не розміщуйте холодильник надто близько до джерел тепла, як-от плита чи посудомийна машина, оскільки це змушує морозильну камеру витрачати більше енергії.
- Залишайте достатній простір між холодильником та стіною для належної циркуляції повітря.
- Намагайтеся не залишати дверцята морозильної камери відчиненими надовго, оскільки так всередину потрапляє тепле повітря.
- Перед заморожуванням дайте їжі охолонути до кімнатної температури, адже конденсат від гарячих продуктів перетворюється на лід.
- Регулярно перевіряйте стан ущільнювачів на дверцятах і своєчасно замінюйте їх у разі пошкоджень, щоб тепле повітря не проникало всередину.
Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб морозилка працювала краще.
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