Як правильно саджати та доглядати за чорною смородиною восени: поради городників

Чорна смородина – одна з найулюбленіших ягідних культур в українських садах. Її вирощують як аматори, так і професійні садівники. Популярність ця ягода завоювала завдяки своєму неповторному смаку, яскравому аромату та багатому вмісту корисних для людини речовин – вітамінів, кислот, мікро- та макроелементів. GrowHow пропонує огляд основних етапів осіннього догляду за кущами смородини, щоб наступного сезону вони порадували рясним урожаєм соковитих плодів.

Варто зауважити, що смородина плодоносить 12-15 років, а найщедріші врожаї дарує на 6-7 рік росту. Більшість сортів чорної смородини самозапильні, тобто не потребують запилювачів. Однак досвідчені садівники радять висаджувати на ділянці кілька різних сортів для кращого перехресного запилення. Це зробить ягоди з вашого саду ще солодшими.

Хоча смородину можна висаджувати протягом усього вегетаційного періоду, оптимальний час для цього – кінець вересня або початок жовтня. За таких умов саджанці встигнуть добре вкоренитися до зими, а з настанням весни швидко підуть у ріст. Про це пише growhow.

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Для смородини найкраще підходить родючий ґрунт з легкою кислотністю або нейтральною реакцією – pH 5,0-5,5. Культура віддає перевагу суглинкам. Ідеальне розташування для кущів чорної смородини – південний або південно-західний бік ділянки, захищений від вітру. Місце має бути добре освітленим, а рівень ґрунтових вод не повинен підніматися вище 1,5 м.

Лунки для осінньої посадки саджанців чорної смородини рекомендується підготувати за 2-3 тижні. Їх слід на дві третини заповнити сумішшю верхнього шару ґрунту, золи та перепрілого компосту. До моменту посадки ґрунт у ямі має осісти та ущільнитися.

Після висадження у саджанців необхідно обрізати всі пагони, залишаючи на кожному не більше 2-3 бруньок. Кожен кущ потребує щедрого поливу.

Власникам вже наявних насаджень смородини слід провести обрізку кущів у жовтні. Якщо повноцінна обрізка була здійснена навесні, то восени достатньо лише видалити сухі, пошкоджені, хворі та неправильно зростаючі гілки й пагони.

Якщо ж впорядкувати кущ навесні не вдалося, варто зробити це восени після повного опадання листя. Сухі гілки можна видаляти з куща смородини в будь-яку пору року. На початку жовтня доцільно внести під кущі смородини органічні та мінеральні добрива, рясно полити їх і перекопати ґрунт навколо.

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